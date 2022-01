Aktien Schweiz fester - Technologiewerte gefragt

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Anleger blickten dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung, das am Abend (MEZ) bekanntgegeben wird, nunmehr gelassen entgegen und nutzten die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg. Es gilt als ausgemacht, dass die Fed die Zinsen noch nicht erhöhen wird. Der Fokus liegt vielmehr auf der anschließenden Pressekonferenz und hier auf möglichen Aussagen zum Zinserhöhungspfad und zum Abbau der hohen Bilanzsumme. Eine solche Bilanz-Kürzung würde bedeuten, dass dem Markt Kapital entzogen wird. Hier dürfte die Fed aber behutsam vorgehen.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 12.098 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,7 (zuvor: 55,71) Millionen Aktien.

Vor allem die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte erlebten eine Renaissance, zumal einige US-Branchenvertreter gute Zahlen vorgelegt und mit ihren Ausblicken Zweifel am Wachstum zerstreut haben. In der Schweiz führten Logitec (+6%) abermals den SMI an, nachdem die Titel schon am Dienstag mit einem kräftigen Plus auf die Geschäftszahlen des Anbieters von Computerzubehör reagiert hatten. Außerhalb des SMI gewannen AMS 4,0 Prozent und Tenemos 2,7 Prozent.

Mit an der Spitze der Gewinner lagen auch die Aktien von Banken und Versicherern, die von der Aussicht auf steigende Zinsen profitierten. Der Kurs der Credit Suisse, der in jüngster Zeit von diversen Skandalen bei der Bank und am Dienstag von einer Gewinnwarnung belastet worden war, rückte um 4,6 Prozent vor. UBS stiegen um 2,5 Prozent. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Gewinne von 1,3 bis 2,8 Prozent.

Die Aktien des Pharmaherstellers Lonza konnten anfängliche Gewinne nicht behaupten und sanken um 0,3 Prozent, nachdem die Zahlen zum vergangenen Jahr nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Der Umsatz wuchs zwar sehr stark, doch verfehlte das Ergebnis je Aktie die Erwartungen. Die Aktionäre sollen eine Dividende auf Vorjahresniveau erhalten.

