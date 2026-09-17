DAX 25.717 +0,7%ESt50 6.323 +0,9%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,06 -0,1%Nas 26.404 +1,6%Bitcoin 66.774 +0,6%Euro 1,1475 +0,1%Öl 104,1 -1,7%Gold 4.361 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz fester - US-Notenbank mit erwarteter Zinserhöhung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Helvetia Baloise Holding AG
233.20 EUR 10.00 EUR 4.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
122.56 EUR 0.86 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
181.55 EUR 4.40 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rieter AG (N)
2.80 EUR -0.07 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
247.50 EUR 5.50 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
183.20 EUR 0.85 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Die US-Notenbank hatte am Vortag wie mehrheitlich erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Die Fed hob die Zinsen damit zum ersten Mal seit drei Jahren an. Die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh wurden als ein Zeichen für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr interpretiert, und einige Analysten meinten, dass die Fed das Vertrauen des Marktes in ihr Engagement zur Bekämpfung der erhöhten Inflation gestärkt hat. Zudem erfolgte der Beschluss diesmal einstimmig.

Werbung

Positiv wirkten auch die weiter fallenden Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent notierte nur noch knapp über der Marke von 103 Dollar. Hier stützte weiterhin die Aussicht auf eine schneller als erwartet erfolgende Instandsetzung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien. Zudem kamen am US-Anleihemarkt die Renditen zurück. Die zehnjährige Rendite entfernte sich damit wieder etwas deutlicher von der 5-Prozent-Marke.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.947 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,45 (zuvor: 25,42) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Richemont und Swatch um 0,5 bzw. 1,5 Prozent nach oben. Im August erhöhten sich die Exporte von Schweizer Uhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Im Juli hatten sie mit einem Plus von 9,6 Prozent aber etwas stärker zugelegt. Trotz des Aufschwungs reduzierten sich die monatlichen Exporte in die USA um 19 Prozent. Die Erholung der Schweizer Uhrenbranche könnte durch anhaltende Risiken gefährdet werden, so die Analysten von Bernstein. Die Nachfrage befinde sich weiter auf Kurs einer allmählichen Erholung, so das Brokerhaus. "Allerdings bestehen makroökonomische Risiken fort. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und das potenzielle Wiederauftreten von zollbedingten Störungen könnten die langsame und langwierige Erholung der Branche nach wie vor gefährden", ergänzten die Analysten.

Werbung

Novartis gewannen 1,5 Prozent, obwohl der Pharma-Konzern erneut einen Studienmisserfolg hinnehmen musste. Damit steigt die Zahl der klinischen Rückschläge innerhalb der vergangenen drei Wochen auf insgesamt vier. In diesem Zeitraum hat der Kurs bereits rund 10 Prozent eingebüßt.

Für die Aktien von Rieter ging es mit einem negativen Analysten-Kommentar um 16,3 Prozent nach unten. Die UBS hat die Papiere auf "Sell" von "Neutral" abgestuft. Dagegen legten Sonova um 1,1 Prozent zu. Hier hat die Bank of America das Kursziel angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Für Helvetia Baloise ging es nach den Halbjahreszahlen um 5,3 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:06 Novartis Neutral UBS AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
11.09.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.