Aktien Schweiz freundlich - Indexschwergewichte stützen SMI

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Auf der einen Seite dämpfte die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs die Kauflust, auf der anderen Seite stützte aber die Erleichterung darüber, dass sich die Inflation in den USA im Mai "nur" im erwarteten Rahmen beschleunigt hat. Am Markt überwog daher zunächst die Meinung, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen noch unverändert lassen wird, allerdings gelangen immer mehr Marktteilnehmer zu der Überzeugung, dass die Federal Reserve angesichts der hohen Inflation bei gleichzeitig guter Beschäftigungslage im weiteren Jahresverlauf Zinserhöhungen wohl nicht vermeiden kann.

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Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 13.446 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,95 (zuvor: 32,11) Millionen Aktien.

Rückenwind erhielt der Leitindex von den defensiven Schwergewichten Nestle (+2,6%) und Roche (+1,6%). Bei Roche dürfte ein Interview gestützt haben, in dem sich der Leiter der Produktentwicklung für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen optimistisch zu Abnehmmedikamentenkandidaten des Unternehmens äußerte. Novartis gewannen 0,6 Prozent. Auch die Versicherer verzeichneten Zulauf. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen bis zu 1,6 Prozent.

Die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom verbesserten sich um 1,9 Prozent. Givaudan, die an den Tagen zuvor von positiven Analystenkommentaren profitiert hatten, blieben mit plus 0,3 Prozent hinter dem Markt zurück.

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Bei Logitech belasteten die negativen Vorgaben des US-Technologiesektors.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)