Aktien Schweiz freundlich - Konjunkturzykliker gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Starke US-Vorgaben haben dem schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. An der Wall Street hatte neue Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg die Kurse nach oben getrieben. US-Finanzminister Scott Bessent hatte dem Fernsehsender CNBC gesagt, dass es "schon morgen" eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus geben könnte. Das drückte den Ölpreis, der schon am Montag kräftig gefallen war, weiter nach unten. In Verbindung mit schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten linderte dies Inflations- und Zinserhöhungsängste.
Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 14.463 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 21,98 (zuvor: 19,78) Millionen Aktien.
In der Schweiz waren Konjunkturzykliker gesucht. Sie profitierten von den sinkenden Ölpreisen. ABB, Holcim, Amrize, Sika und Geberit verbesserten sich um bis zu 2 Prozent.
Partners Group setzten den Anstieg des Vortags fort und gewannen weitere 3,3 Prozent. Die Aktie des Vermögensverwalters hat in diesem Jahr allerdings schon kräftig Federn gelassen und entsprechend Nachholbedarf.
Die Aktien der UBS rückten um 2 Prozent vor. Versicherer blieben hinter dem breiten Markt zurück. Swiss Life gewannen zwar 0,5 Prozent. Swiss Re und Zurich verloren jedoch 0,3 und 1 Prozent.
Unter den Nebenwerten gewannen Ams-Osram nach Vorlage von überzeugenden Geschäftszahlen 3,4 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ams-OSRAM Aktie News
ams-OSRAM Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.