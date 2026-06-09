Aktien Schweiz freundlich - Medikamentenstudie stützt Novartis

DOW JONES--Freundlich hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Neue Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran verpufften an den Börsen. Daten zu den US-Erzeugerpreisen setzten keine Akzente. Die Preise waren in der Gesamtrate stärker gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt, dafür in der Kernrate etwas weniger deutlich. Insgesamt änderten sie nichts an der Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche den Leitzins zunächst auf dem aktuellen Niveau belassen wird, im weiteren Verlauf des Jahres aber anheben könnte, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen, zumal die Beschäftigungslage in den USA nach wie vor gut ist. Die schon am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten im Rahmen der Erwartungen gelegen.

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Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 13.560 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,99 (zuvor: 22,95) Millionen Aktien.

Novartis verbesserten sich um 2,1 Prozent. Der Pharmakonzern hat überzeugende Studiendaten zu einem Medikament gegen eine neuromuskuläre Erkrankung vorgelegt. Novartis erhofft sich aufgrund der Datenlage eine beschleunigte Zulassung des Mittels mit Namen Del-brax. Die beiden übrigen SMI-Schwergewichte zeigten sich uneinheitlich: Roche stiegen um 0,4 Prozent, während Nestle um 0,4 Prozent nachgaben.

Richemont gewannen 2,7 Prozent. Die Analysten der Bank of America hatten ihr Kursziel für die Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf das Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers für Hugo Boss. Dieses habe Übernahmefantasie im Sektor aufkommen lassen.

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Anleger griffen auch bei den Zyklikern ABB (+2,1%) und Holcim (+0,8%) zu. Nicht gefragt waren hingegen Amrize (-0,6%), Sika und Geberit (jeweils -2,1%).

Die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group gaben 3 Prozent ab. Hier dürfte weiter belastet haben, dass Partners Group Anfang des Monats Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hat, nachdem Anleger plötzlich große Summen abziehen wollten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)