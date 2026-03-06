DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.868 +0,8%Bitcoin60.679 +2,9%Euro1,1643 +0,1%Öl86,01 -4,2%Gold5.233 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz freundlich - Novartis und Nestle bremsen

10.03.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Zürich AG
244,60 CHF -4,00 CHF -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galenica AG
94,60 CHF 0,70 CHF 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
65,06 CHF 1,18 CHF 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
174,00 CHF 8,00 CHF 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Komax AG
53,60 CHF 0,80 CHF 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kuros (Kuros Biosciences)
29,40 CHF 2,82 CHF 10,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10.900,00 CHF -1.250,00 CHF -10,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,59 CHF -0,46 CHF -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
122,00 CHF -3,30 CHF -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
818,00 CHF 6,00 CHF 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sensirion Holding AG
58,10 CHF 8,45 CHF 17,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
140,90 CHF 2,35 CHF 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist seinen europäischen Pendants am Dienstag hinterhergehinkt. Der Dividendenabschlag bei Novartis und Verluste der ebenfalls schwer gewichteten Nestle (-0,6%) bremsten die eidgenössische Börse aus. Insgesamt herrschte aber gute Stimmung an den Aktienmärkten, denn US-Präsident Donald Trump hatte ein baldiges Kriegsende in Nahost in Aussicht gestellt. Trump hatte damit auf den massiven Anstieg der Ölpreise reagiert und verfehlte seine Wirkung nicht. Mit den Ölpreisen ging es daraufhin stark nach unten - mit den Aktienkursen entsprechend nach oben. Zudem bekundete Trump die Absicht, "ölbezogene Sanktionen" gegen einige Länder aufzuheben, um die Rohölpreise zu drücken.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.065 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,72 (zuvor: 32,1) Millionen Aktien. Titel aus Branchen mit hohem Energiebedarf profitierten von der Beruhigung am Ölmarkt. So kletterten Sika und Holcim um 1,7 bzw. 1,9 Prozent. Partners Group stiegen nach Zahlenausweis um 0,7 Prozent. Im Handel wurden dem Finanzkonzern starke Geschäftszahlen mit einer deutlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses um 19 Prozent bescheinigt. Die erhöhte Dividende wurde zudem wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Anleger hatten indes weitere Geschäftszahlen zu verarbeiten: Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hatte im Rahmen der Zahlenvorlage seine Wachstumsprognose für 2026 vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten gesenkt - der Kurs sank um 8,5 Prozent. Auch die Geschäftszahlen von Flughafen Zürich (-1,6%) kamen nicht gut an - im Handel sah man den Passagierausblick wegen der gestrichenen Flüge in den Nahen Osten kritisch. Geschäftszahlen gab es unter anderem auch aus der dritten Reihe: Kuros Biosciences (+10,6%), Komax (+1,5%), Huber+Suhner (+4,8%), Galenica (+0,8%) und Sensirion (+17%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Flughafen Zürich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flughafen Zürich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
23.02.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
20.02.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen