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Aktien Schweiz freundlich - Richemont Tagessieger im SMI

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.65 EUR 0.20 EUR 0.53 %
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BKW AG
135.80 EUR 0.10 EUR 0.07 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
19.97 EUR 0.97 EUR 5.11 %
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Holcim AG
80.64 EUR 1.16 EUR 1.46 %
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Richemont
188.90 EUR 3.55 EUR 1.92 %
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Swatch (I)
198.80 EUR 1.95 EUR 0.99 %
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DOW JONES--Nach dem gelungenen Wochenstart ist es am Dienstag am schweizerischen Aktienmarkt weiter nach oben gegangen. Für Kaufbereitschaft sorgte der fortgesetzte Rückgang des Ölpreises vor dem Hintergrund von Spekulationen über eine Annäherung der USA und des Iran, vor allem was die weiter nicht frei passierbare Straße von Hormus betrifft. Dass in den USA die Inflation im Oktober höher ausfiel als erwartet, sorgte zwar in den USA und auch in Europa für anziehende Marktzinsen wegen der damit verbundenen Zinserhöhungserwartungen; den SMI bremste das aber nur leicht.

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Der Leitindex gewann 0,6 Prozent auf 15.038 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,36 (Montag: 20,69) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Richemont mit einem Plus von 2,7 Prozent. In der zweiten Reihe verteuerte sich die Swatch-Aktie um 2,6 Prozent. Marktteilnehmer erklärten das mit stark gestiegenen Importen Chinas, des für die Luxusgüterhersteller wichtigsten Marktes. Im Oktober schnellten die Einfuhren im Jahresvergleich um 41,6 Prozent nach oben, nachdem der Zuwachs im September 31,0 Prozent betragen hatte. Ökonomen hatten lediglich 34 Prozent Wachstum für Oktober erwartet. An anderer Stelle wurde ein solider Ausblick von Watches of Switzerland als Kurstreiber ausgemacht. Der in Großbritannien ansässige Luxusuhrenhändler meldete für das erste Halbjahr einen Umsatzanstieg von 15 Prozent und grenzte die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf das obere Ende der Spanne ein.

Am Ende rangierten Amrize mit einem Minus von 1,5 Prozent, die am Vortag noch in der Spitzengruppe gelegen hatten. Belastet haben könnte hier die gestiegene Erwartung länger hoch bleibender US-Zinsen, da höhere Finanzierungskosten als Bremse für die Bautätigkeit gelten. Der Baustoffkonzern ging im Juni 2025 als Abspaltung des Nordamerikageschäfts aus dem Holcim-Konzern hervor. Holcim beendeten den Handelstag 0,9 Prozent fester.

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Im breiten Markt verteuerten sich BKW um 1,7 Prozent. Das Energie- und Infrastrukturunternehmen hatte seine Jahresprognose bestätigt. Sehr festen zeigten sich nachrichtenlos Docmorris mit einem Anstieg um 6,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.

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