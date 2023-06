Aktien Schweiz freundlich - Richemont und Swatch unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.296 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,15 (zuvor: 290,57) Millionen Aktien. Anleger reagierten mit Erleichterung darauf, dass am Vorabend das US-Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet hatte. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, äußerte sich zuversichtlich, das auch die zweite Kammer des Kongresses dem Gesetzesentwurf vor Ablauf der Frist am 5. Juni zustimmen werde.

Neue US-Konjunkturdaten enthielten Licht ebenso wie Schatten und gaben keine klaren Hinweise darauf, welche Schlüsse die US-Notenbank daraus für ihren geldpolitischen Kurs ziehen könnte. Derweil zeugten viele europäische Konjunkturdaten, darunter die Einkaufsmanagerindizes der Industrie aus der Eurozone und die Handelsbilanz der Schweiz, von einer weiteren Eintrübung der Wirtschaftslage.

Gestützt wurde der SMI von den Schwergewichten Nestle (+0,8%), Novartis (+1,0%) und Roche (+0,5%). Novartis erhielten zusätzlichen Rückenwind von der EU-Zulassung des Mittels Cosentyx zur Behandlung bestimmter Hautentzündungen.

Gesucht waren auch Konjunkturzykliker wie ABB (+0,8%) oder Geberit (+1,2%). Deutliche Kursgewinne verzeichneten im Einklang mit dem europäischen Bankensektor ferner die Aktien der Credit Suisse (+3,1%) und der UBS (+2,4%).

Richemont verloren hingegen 1,4 Prozent. Belastend dürfte hier gewirkt haben, dass die Uhrenexporte der Schweiz im April deutlich weniger stark gestiegen sind als in den Monaten davor. Die Exporte in die USA waren rückläufig. Überdies wird der Luxusgüterkonzern am Freitagmorgen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 vorlegen. Anleger könnten auch aus Furcht vor einer negativen Überraschung Geld vom Tisch genommen haben. Swatch verbilligten sich um 3,7 Prozent. Gemieden wurden auch die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien, die 0,2 Prozent abgaben.

