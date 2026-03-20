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Aktien Schweiz freundlich - SMI mit Richtungswechsel nach Trump-Volte

23.03.26 17:44 Uhr
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Aktien
Novartis AG
116,12 CHF 0,52 CHF 0,45%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag seinen europäischen Pendants gefolgt. Nach Verlusten in der ersten Handelshälfte vor dem Hintergrund der anhaltenden Stagflationsängste als Folge des Energiepreisschocks durch den Krieg im Iran, schossen die Kurse am Mittag plötzlich steil nach oben. Auslöser war ein Rückzieher von US-Präsident Trump. Hatte er am Wochenende dem Iran noch ein 48-stündiges Ultimatum gesetzt, die für Öltransporte wichtige Straße von Hormus freizumachen, sprach er nun von Gesprächen mit dem Iran und sagte, die USA wollten vorerst nicht mehr Energie-Infrastruktur des Iran angreifen.

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Eine Reaktion darauf waren stark fallende Ölpreise, womit zugleich die zuletzt stark die Kurse belastenden Stagflationsängste von Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Konflikts zumindest vorübergehend in den Hintergrund gedrängt wurden.

Der SMI ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12.390 Punkte aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,68 (Freitag (Verfalltag): 82,46) Millionen Aktien.

Dass der SMI sich nicht stärker erholte wie einige Indizes in den Nachbarländern, war dem defensiven Charakter des Index geschuldet mit seinen wenig konjunkturreagiblen Schwergewichten aus dem Pharmasektor und der Nestle-Aktie. Letztere verlor 1,3 Prozent und ließ damit nur Givaudan (-1,5%) im Leitindex hinter sich. Novartis kamen um ein halbes Prozent voran, Roche immerhin um 1,2 Prozent, obgleich Roche die klinische Entwicklung eines Arzneimittelkandidaten für zwei Muskelerkrankungen einstellt. Die Option des Einsatzes zur Behandlung von Adipositas will das Unternehmen aber weiterverfolgen, wie die japanische Tochter Chugai mitteilte.

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Klarer SMI-Tagessieger waren Richemont mit einem Plus von 5,6 Prozent. Mit den Kursen der Luxusgüterunternehmen ging es europaweit nach dem Trump'schen Entspannungssignal steil nach oben.

Sonova sackten um knapp 6 Prozent ab. Der Hörgeräteexperte stellt im Rahmen einer aktualisierten Strategie sein Geschäft unter der Marke Sennheiser zum Verkauf und will den Fokus auf Hörgeräte und Cochlea-Implantate richten.

In der zweiten Reihe verloren Sandoz nach einer Abstufung auf "Sectorperform" durch die Analysten von RBC 1,9 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

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DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

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