DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,69 -0,6%Dow45.039 +0,3%Nas21.635 -0,4%Bitcoin100.341 -1,4%Euro1,1702 +0,4%Öl66,24 -1,0%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
DAX in KW 33: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 33: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz freundlich - Warten auf Treffen Trump-Putin

15.08.25 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
70,54 CHF 1,10 CHF 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
115.400,00 CHF 200,00 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
79,22 CHF -0,40 CHF -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
554,40 CHF 2,80 CHF 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
72,34 CHF 0,27 CHF 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
99,49 CHF 0,92 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
256,00 CHF 5,90 CHF 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
u-blox AG
138,60 CHF 27,20 CHF 24,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
274,00 CHF -8,20 CHF -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat sich der schweizerische Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Trotz der positiven Grundstimmung wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus der Deckung wagen. Denn im späteren Tagesverlauf steht das mit Spannung erwartete Treffen der Präsidenten der USA und Russlands an, bei dem über ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine gesprochen werden soll. Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten. Während sich die Einzelhandelsumsätze im Juli erwarteten Rahmen erhöht hatten, hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im August deutlich eingetrübt. Der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung blieb hinter den Erwartungen zurück; die Inflationserwartungen stiegen aufgrund der US-Zollpolitik. Die Daten finden starke Beachtung, denn der private Konsum steht für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.074 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 16,58 (zuvor: 17,1) Millionen Aktien. Gesucht waren im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen Pharmawerte: Die beiden SMI-Schwergewichte Novartis und Roche rückten um 0,9 und 2,4 Prozent vor. Alcon und Lonza gewannen 1,6 und 0,5 Prozent.

Mit Nestle (+0,4%) stützte ein weiteres Schwergewicht den Leitindex. Ein pessimistischer Ausblick des US-Chipausrüsters Applied Materials belastete Technologiewerte. Logitech gaben um 0,5 Prozent nach. VAT Group verloren 2,9 Prozent.

Eine mögliche Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Advent International verhalf in der zweiten Reihe U-Blox zu einem Kurssprung um 24,4 Prozent. U-Blox bestätigte Verhandlungen mit Advent, über die zuvor Medien berichtet hatten. Lindt & Sprüngli schlossen gut behauptet. Einem Medienbericht zufolge erwägt der Schokoladenhersteller wegen der US-Strafzölle die Verlagerung der Herstellung verschiedener Produkte, darunter von Schokoladenhasen, in die USA.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen