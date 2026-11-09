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Aktien Schweiz freundlich - Zyklische Aktien führen SMI an

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
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Alcon AG
67.02 EUR 0.08 EUR 0.12 %
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Amrize
37.45 EUR 0.27 EUR 0.73 %
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Cicor Technologies Ltd.
144.60 EUR 7.80 EUR 5.70 %
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Galderma
204.00 EUR -2.00 EUR -0.97 %
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Holcim AG
79.48 EUR 1.00 EUR 1.27 %
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Nestlé SA (Nestle)
93.53 EUR -0.06 EUR -0.06 %
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Novartis AG
144.14 EUR -1.06 EUR -0.73 %
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Sika AG
206.30 EUR 4.90 EUR 2.43 %
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DOW JONES--Gelungener Wochenstart am schweizerischen Aktienmarkt: Der Leitindex SMI gewann 1,0 Prozent auf 14.946 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,69 (Freitag: 33,04) Millionen Aktien.

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Im europäischen Kontext hinkte der SMI damit eher etwas hinterher, weil übergeordnet Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen bevorzugt wurden, die im SMI etwas unterrepräsentiert sind. Hintergrund waren weiter stark sinkende Ölpreise angesichts von Hoffnungen auf Fortschritte bei den US-iranischen Verhandlungen über eine Wiederöffnung der Straße von Hormus. Ein anhaltender Ölpreisrückgang würde einerseits den Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig das Wachstum unterstützen dank niedrigerer Energie- und Transportkosten. Für Auftrieb sorgte aber auch die kräftige Erholung an der Wall Street, nachdem in der Vorwoche eine ausgeprägte Verkaufswelle bei KI-Aktien die Stimmung noch eingetrübt hatte.

An der Spitze im SMI rangierten Aktien zyklischer Unternehmen wie ABB (+2,4%) oder die Bauwerte Sika (+3,3%), Holcim (+1,9%) und Amrize (+1,0%). Amrize trotzten damit sogar einer Abstufung von Berenberg auf "Hold" von "Buy". Sehr fest zeigten sich mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 401,10 Franken auch die als defensiv geltenden Roche. Hier sorgte eine Kurszielerhöhung auf 440 von 400 Franken durch die Citi-Analysten für Auftrieb.

Andere defensive Schwergewichte wie Novartis (+0,3%) oder Nestle (+0,3%) bremsten dagegen. Weit hinten fanden sich Gesundheitswerte wie Alcon und Galderma mit jeweils kleinen Kursverlusten. SMI-Schlusslicht waren Swiss Re mit einem Abschlag von 1,1 Prozent. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf eine Abstufung der Aktie auf "Underperform" durch Oddo.

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In der zweiten Reihe machten Cicor einen Satz um 10,1 Prozent, angetrieben von zwei Verteidigungs-Großaufträgen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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