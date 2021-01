Aktien Schweiz gehen bewegungsarm ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt ist am Freitag nicht viel passiert. Der Leitindex bewegte sich in einer engen Spanne von etwas mehr als 50 Punkten. Immerhin konnten sich die Kurse von ihren Tagestiefs erholen. Das Phänomen der Zurückhaltung vor dem Wochenende sei in Corona-Zeiten ein bekanntes, hieß es. Denn das Schlagzeilenrisiko sei über das Wochenende hoch und Anleger neigten zur Vorsicht. Die Impfkampagne in Europa kommt nur schleppend ins Laufen und der britische Premierminister Boris Johnson warnte, dass der aktuelle Lockdown sogar bis zum Sommer in Kraft bleiben könnte.

Daten zeigten, dass die Wirtschaft der Eurozone erstaunlich gut behauptet. Allerdings waren die Daten nicht gut genug, um Käufe auszulösen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.931 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,39 (zuvor: 33,71) Millionen Aktien.

Dass der Leitindex ein knappes Plus ins Ziel rettete, lag an den Schwergewichten Nestle, Roche und Novartis, die zwischen 0,5 und 0,7 Prozent zulegten. Ansonsten spielte sich das Geschehen zwischen 1,4-prozentigen Aufschlägen für Alcon und Verlusten von 1,6 Prozent für Swiss Re ab. Auch andere Finanzwerte wie Zurich Insurance und UBS neigten zur Schwäche. Berenberg hatte das Kursziel für Zurich gesenkt, aber die Kaufempfehlung beibehalten.

Unter den Nebenwerten gab es mehr Bewegung: Kudelski schossen nach einem positiven Zwischenbericht um 16,2 Prozent nach oben. BB Biotech legten nach positiven Geschäftszahlen um 3,2 Prozent zu.

January 22, 2021 12:09 ET (17:09 GMT)