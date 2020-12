Aktien Schweiz gehen knapp behauptet ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer verhaltenen Börsenwoche hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Freitag knapp behauptet beendet. Angesichts zahlreicher Unsicherheiten zeigten sich die Anleger von ihrer vorsichtigen Seite und trennten sich von risikoreicheren Positionen. Gestützt wurde der SMI von den als defensiv geltenden Aktien des Index-Schwergewichts Nestle, die um 0,7 Prozent fester notierten.

Der SMI schloss nahezu unverändert bei 10.392 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,43 (zuvor: 49,09) Millionen Aktien.

Vor allem die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen und verschärfte Restriktionen in vielen Ländern belasteten den Handel. Zudem geht das Schachern über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien auch über das Wochenende weiter. Ausgang ungewiss! Und in den von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffenen USA lässt ein dringend benötigtes Konjunkturpaket weiter auf sich warten.

Angesichts der bestehenden Risiken standen zyklische Werte ganz oben auf den Verkaufslisten, allen voran Finanzwerte. Swiss Re und Swiss Life gaben um bis zu 2,1 Prozent nach. Zurich Insurance verloren 2,2 Prozent. Der Versicherungskonzern tätigt einen milliardenschweren Zukauf in den USA und übernimmt das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von Metlife.

Unter Abgabedruck standen auch Bankaktien. Credit Suisse rutschten um 2,1 Prozent nach unten, UBS um 1,2 Prozent. Dem Finanzsektor machen die Beschlüsse der EZB vom Vortag zu schaffen, denn dadurch bleibt das Zinsniveau weiter niedrig.

Für den Luxuswert Richemont ging es indessen um 1,6 Prozent nach oben. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Aktie auf "Overweight" von zuvor "Equalweight" hochgestuft.

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Adecco um 3,5 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personal-Dienstleisters auf "Buy" von "Hold" noch oben genommen. Der Wert profitierte zudem von optimistischen Aussagen des niederländischen Wettbewerbers Randstad zur Geschäftsentwicklung.

