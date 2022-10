Aktien Schweiz gehen mit Abschlägen aus dem Handel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Nach vier Handelstagen mit Kursgewinnen hätten die Anleger erst einmal innegehalten und Gewinne mitgenommen, hieß es. Zudem richteten sich die Blicke auf die Berichtssaison.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 10.484 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,46 (zuvor: 36,92) Millionen Aktien.

Im Fokus stand das Index-Schwergewicht Nestle. Der Konsumgüterkonzern hat in den ersten neun Monaten höhere Kosten an Verbraucher weitergegeben und den Umsatz kräftig gesteigert. Für das Gesamtjahr äußerte sich das Unternehmen etwas optimistischer als bisher. Zudem baut Nestle sein Kaffeegeschäft mit einer Übernahme in den USA aus. Von Starbucks wird die Marke Seattle's Best Coffee gekauft, teilte der Konzern mit. Einen Preis für die Übernahme nannte Nestle nicht. Die Aktie gab 1,3 Prozent nach und belastete den Leitindex damit deutlich.

Gekauft wurden vor allen Finanzwerte. So rückten die Aktien der beiden Großbanken UBS und Credit Suisse um 0,3 bzw. 0,5 Prozent vor. Bei den Versicherungswerten legten Swiss Re um 1,3 Prozent zu, Zurich Insurance um 2,0 Prozent und Swiss Life um 0,8 Prozent.

ABB gewannen 0,4 Prozent. Der Technologiekonzern wird am Donnerstag Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Abverkauft wurden Aktien vor allem aus dem Gesundheitssektor. So büßten Lonza 4,4 Prozent ein. Auch Alcon (-2,3%) und Sonova (-2,2) gaben deutlich nach.

