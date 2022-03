Aktien Schweiz gehen mit Aufschlägen ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit Aufschlägen beendet. Niedrige Kurse seien zum Kauf genutzt worden, hieß es aus dem Markt. Ein Muster, das sich zuletzt öfter gezeigt habe. Höhere Kursgewinne konnten in dem anhaltend unruhigen Marktumfeld jedoch nicht gehalten werden. Gestützt hatten Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der von einer "positiven Entwicklung" in den Verhandlungen mit der Ukraine gesprochen hatte.

Die USA und die anderen G7-Staaten wollen den Handel mit Russland indessen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv einschränken. Die Anleger bewegten sich in einem Umfeld zwischen neuen Hoffnungsschimmern auf eine diplomatische Annäherungen im Ukraine-Krieg und Zurückhaltung mit Blick auf das anstehende Wochenende. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 11.496 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,08 (zuvor: 59,26) Millionen Aktien.

Nach der EZB-Sitzung des Vortages sowie der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise, die Jahresteuerung bewegt sich auf einem 40-Jahreshoch, rückte auch die Geldpolitik wieder in den Fokus. Die Commerzbank geht nun davon aus, dass die EZB im laufenden Jahr den Leitzins zweimal um jeweils 25 Basispunkte anheben werde. Mit Blick auf den Dollarraum gilt eine Zinserhöhung in der kommenden Woche um mindestens 25 Basispunkte als ausgemachte Sache.

Gekauft wurde auf breiter Front. Gut gefragt bei Anlegern waren aber vor allem Finanzwerte. So rückten Swiss Life um 3,7 Prozent vor, Swiss Re um 1,6 Prozent und Zurich Insurance um 2,4 Prozent. Für die Aktien der beiden Großbanken UBS und Credit Suisse ging es um 2,0 bzw. 2,5 Prozent aufwärts.

Die Aktien der beiden Pharmariesen Novartis und Roche verbuchten Aufschläge von 1,2 und 1,0 Prozent. Das Index-Schwergewicht Nestle hinkte mit einem Minus von 0,5 Prozent dem Markt hinterher. Tagesverlierer waren Givaudan mit Abschlägen von 1,5 Prozent.

