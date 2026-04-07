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Aktien Schweiz gehen mit erneuten Aufschlägen ins Wochenende

10.04.26 17:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bossard AG
156,00 CHF 9,50 CHF 6,48%
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Holcim AG
72,52 CHF 2,94 CHF 4,23%
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Julius Bär
62,28 CHF 0,76 CHF 1,24%
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Richemont
153,35 CHF 2,35 CHF 1,56%
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Swatch (I)
187,55 CHF 3,35 CHF 1,82%
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag den dritten Tag in Folge mit Aufschlägen geschlossen. Der Optimismus hinsichtlich der am Samstag beginnenden Verhandlungen zwischen den Kriegsgegnern USA und Iran hielt an. Seit rund 48 Stunden hatten die meisten von Irans Golfnachbarn - mit Ausnahme von Kuwait - und Israel keine Raketen- oder Drohnenangriffe durch Teheran mehr gemeldet. Dies deutete darauf hin, dass der zweiwöchige Waffenstillstand zwischen den USA, dem Iran und Israel am zweiten Tag weitgehend gehalten hat. Händler betonten aber, dass letztlich alles an der Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs durch die Seestraße von Hormus hänge.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.183 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,04 (zuvor: 20,16) Millionen Aktien. Europaweit waren Baustoffwerte gesucht, weil Teilnehmer auf Fortschritte bei möglichen Friedensgesprächen für die Ukraine hofften. Der Wiederaufbau der Ukraine und die Nachfrage nach Infrastruktur in der Nahostregion stützten den Sektor. Am lokalen Markt schossen Holcim auch durch positive Analystenkommentare um 4,2 Prozent nach oben. Richemont (+1,6%) und Swatch (+1,8%) profitierten im Luxusgütersektor von der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Touristenströme in die Golfregion.

Roche ermäßigten sich dagegen um 0,4 Prozent. Die Quartalszahlen dürften eine erhebliche Belastung durch Währungseffekte aufweisen, urteilten die UBS-Analysten. Julius Bär (+1,2%) teilte mit, dass CFO Evie Kostakis von ihrer Position zurücktritt, um eine andere berufliche Gelegenheit wahrzunehmen. Kostakis ist seit 13 Jahren bei der Gruppe und seit 2022 CFO. Positiv kam in der dritten Reihe die Umsatzentwicklung von Bossard im Auftaktquartal an, der Kurs zog um 6,5 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
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