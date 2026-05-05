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Aktien Schweiz gehen nach Allzeithoch knapp behauptet aus dem Tag

30.06.26 17:55 Uhr
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Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87,58 CHF 2,14 CHF 2,50%
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Amrize
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Holcim AG
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Kühne + Nagel International AG (KN)
195,95 CHF 1,15 CHF 0,59%
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Logitech S.A.
75,74 CHF -3,84 CHF -4,83%
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Lonza AG (N)
545,80 CHF 6,20 CHF 1,15%
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Nestlé SA (Nestle)
83,08 CHF -1,22 CHF -1,45%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
332,80 CHF -6,00 CHF -1,77%
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Sika AG
166,75 CHF 3,35 CHF 2,05%
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Swiss Re AG
128,50 CHF -0,75 CHF -0,58%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp behauptet tendiert. Nachdem sich der SMI um die Mittagszeit noch auf einem Allzeithoch tummelte, war er nachmittags etwas abgerutscht. Als Bremser entpuppten sich Schwergewichte wie Swiss Re, Nestle oder Roche mit Einbußen zwischen 0,6 und 1,8 Prozent.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 14.194 Punkte, nachdem er zur Mittagszeit mit 14.288 Punkten noch auf einem Allzeithoch gelegen hatte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,06 (Montag: 19,9) Millionen Aktien.

Klares Schlusslicht war mit Logitech der einzige reine Technologiewert im SMI; die Aktie verbilligte sich um 4,8 Prozent auf 75,74 Franken. Belastend wirkte, dass die Bank of America das Papier auf "Underperform" von "Neutral" abgestuft hatte mit einem von 85 auf 70 Franken gesenkten Kursziel.

Tagessieger waren ABB mit einem Plus von 2,5 Prozent. Sowohl die Analysten von JP Morgan als auch die der Bank of America hatten ihre Kursziele angehoben. Beide stufen die Aktie weiter mit "Neutral" ein. Laut der Bank of America unterschätzt der Markt weiterhin das Wachstumspotenzial von Rechenzentren. Stärkere Investitionen in die Stromerzeugung seien ein Frühindikator für künftige Aufträge im Bereich der Elektroausrüstung, was ein nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Netz und Elektrifizierung unterstützen dürfte, so ihre Einschätzung mit Blick auf ABB, Siemens, Siemens Energy und Schneider Electric.

Lonza verteuerten sich um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen die Erweiterung von Produktionskapazitäten mitgeteilt hatte. Daneben wurde im Handel auf Käufe als Reaktion auf einen Forschungserfolg des Kunden Genmab verwiesen.

Nach einer Prognoseanhebung des dänischen Wettbewerbers Moller-Maersk legten Kühne + Nagel um 0,6 Prozent zu.

Etwas erholt zeigten sich die am Vortag sehr schwachen Bauwerte Holcim (+0,9%), Amrize (+0,1%) und auch Sika (+2,1%). Sie waren am Vortag im Sog von Senkungen der Umsatzprognose für Heidelberg Materials stark gefallen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)

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29.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
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24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
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