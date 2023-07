Aktien Schweiz gut behauptet - ABB vor Zahlen unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Weiter leicht nach oben ist es am Mittwoch mit den Aktienkursen in der Schweiz gegangen. Ihren Optimismus bezogen die Anleger aus dem nachlassenden Inflationsdruck. Nachdem in den USA in der vergangenen Woche Verbraucher- und Erzeugerpreise von einem sich abschwächenden Preisauftrieb im Juni gezeugt hatten, fielen nun auch die Inflationsraten in der Eurozone und Großbritannien niedriger aus als im Vormonat. Das nährte die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen der Notenbanken.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.120 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 16,55 (zuvor: 15,82) Millionen Aktien.

Ein weiterer Grund für die gute Stimmung am Markt war die bislang überwiegend erfreulich verlaufende Bilanzsaison. In den USA haben vor allem die Banken im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten. In der Schweiz hatte am Dienstag Novartis überzeugt. Nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag ging es hier aber nur noch um 0,1 Prozent aufwärts. Das zweite Pharma-Schwergewicht Roche verbuchte ein Plus von 0,7 Prozent.

ABB verloren derweil 1,7 Prozent. Givaudan verbesserten sich um 0,6 Prozent. Beide Unternehmen werden am Donnerstag Geschäftszahlen veröffentlichen.

Die zuletzt verschmähte Nestle-Aktie verzeichnete wieder etwas Zulauf; der Kurs stieg um 0,4 Prozent.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten Partners Group (+2,7%). Einen nachrichtlichen Grund hatte der Kursanstieg nicht. Marktteilnehmer vermuteten, dass die Aktie weiter von den optimistischen Aussagen des Private-Equity-Unternehmens aus der vergangenen Woche profitierte.

Verkauft wurden Richemont (-2,2%) und Swatch (-2,6%). Hier könnten Umschichtungen in die Aktie der französischen Kering eine Rolle gespielt haben, die nach Bekanntgabe personeller Veränderungen an der Konzernspitze deutlich zulegte, während andere Sektoraktien verkauft wurden. Daneben könnte erneut die schwächelnde chinesische Wirtschaft belastet haben. China ist ein wichtiger Absatzmarkt für Richemont und Swatch.

