DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,22 -2,7%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.200 +0,2%Euro 1,1559 ±0,0%Öl 83,6 +1,3%Gold 4.342
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
41.29 EUR -2.71 EUR -6.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
76.32 EUR -1.70 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
87.15 EUR 0.61 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
136.10 EUR 3.82 EUR 2.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
1,021.50 EUR -0.50 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145.10 EUR -1.05 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
685.00 EUR 25.00 EUR 3.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
635.40 EUR 9.20 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Unterstützung kam von unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Im Juli waren in den USA Stellen abgebaut worden, während Volkswirte einen Beschäftigungsaufbau vorhergesagt hatten. Das macht eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank zunächst unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite bremste die Ungewissheit im Nahostkonflikt. Iran und Oman verhandeln zwar über eine Wiederöffnung der Straße von Hormus, bislang jedoch offenbar noch ohne Ergebnis. Die für den Öltransport wichtige Wasserstraße ist derzeit praktisch blockiert. Doch selbst wenn sie wieder für den Schiffsverkehr geöffnet würde, wäre der Nahostkonflikt als solcher noch nicht beendet, gaben Marktbeobachter zu bedenken.

Werbung

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,72 (zuvor: 18,9) Millionen Aktien.

Die Aktien von Amrize brachen um 8,8 Prozent ein. Der aus Holcim (-2,4%) hervorgegangene Zementhersteller hatte Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht, wie die Analysten von Vontobel kommentierten. Die Umsatzprognose hob Amrize an, die Prognose des bereinigten EBITDA wurde jedoch gesenkt, was mit dem gestiegenen Ölpreis begründet wurde.

Im Versicherungssektor schlossen Swiss Life kaum verändert. Swiss Re und Zurich gewannen 1 und 0,7 Prozent. Sie zeigten sich damit unbeeindruckt von Zahlen der deutschen Wettbewerber Allianz und Munich Re, die nicht in allen Punkten überzeugt hatten.

Werbung

Bei Swisscom wurden nach dem Kurssprung vom Donnerstag Gewinne mitgenommen. Die Titel gaben um 2,2 Prozent nach.

Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten die Pharmawerte Novartis und Roche Gewinne von 0,6 und 0,7 Prozent. Nestle schlossen gut behauptet.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

Aktuelle Amrize Aktie News

Werbung

Amrize Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amrize nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.