Aktien Schweiz gut behauptet - Bankenwerte unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Zum Wochenausklang haben sich die Anleger an der Schweizer Börse zurückgehalten. Negative Vorgaben aus den USA dämpften am Nachmittag die Kauflaune zusätzlich. Die Wall Street schien zwar zunächst an die Erholung des Vortages anzuknüpfen, doch bröckelten die Eröffnungsgewinne rasch. Das überraschend gut ausgefallene US-Bruttoinlandsprodukt verpuffte an den Börsen. Beobachter verwiesen darauf, dass die Wirtschaft der USA zwar im ersten Quartal diesen Jahres stärker wuchs als erwartet, das Wachstum aber geringer als im vierten Quartal des vorigen Jahres gewesen sei. Außerdem hatten die Quartalsausweise einiger US-Unternehmen enttäuscht.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.843 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich neun Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schlossen drei Aktien. Umgesetzt wurden 35,67 (zuvor: 47,16) Millionen Aktien. Etwas gestützt wurde der SMI von Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,3 Prozent stieg. Die Aktien der Pharmahersteller Novartis und Roche rückten um 0,4 und 0,2 Prozent vor. Für Roche hatten die Analysten von Independent Research das Kursziel zwar auf 260 von 290 Franken gesenkt, die Kaufempfehlung aber bekräftigt.

Bankenwerte litten unter den jüngst wieder etwas gesunkenen Anleihezinsen. Credit Suisse verloren am Tag der Hauptversammlung der Großbank 1 Prozent. Für die Aktien der UBS ging es um 0,6 Prozent nach unten. Julius Bär ermäßigten sich um 0,8 Prozent.

Unter den Nebenwerten erholten sich die Aktien von Asmallworld (ASW) um fast 26 Prozent. Die Titel des erst seit kurzem an der Börse notierten sozialen Netzwerks waren am Donnerstag in der Spitze um über 40 Prozent abgesackt, nachdem die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Kaufempfehlungen für die Aktie gewarnt hatte, die per Email versandt wurden. Am Freitag teilte ASW in einer Stellungnahme zu der BaFin-Warnung mit, dass diese sich "einzig auf von Drittparteien verfasste Empfehlungen bezieht und in keinster Weise auf Aussagen der Asmallworld AG selbst". Die ASW-Prognosen für das laufende Jahr seien davon unberührt, der Geschäftsverlauf sei aktuell auf Kurs. ASW unterstützt nach eigenen Aussagen die Bemühungen der BaFin zur Aufklärung des Sachverhalts.

April 27, 2018