Aktien Schweiz gut behauptet - Berichtssaison kommt auf Touren

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus ist der schweizerische Aktienmarkt in eine sehr ereignisreiche Woche gestartet. Eine erste Flut an Unternehmenszahlen rollt auf die Börsianer zu. Unter anderem gewähren die UBS, Holcim, Swiss Re und am Dienstag Novartis einen Blick in die Bücher. Für die Novartis-Aktie ging es im Vorfeld um 0,7 Prozent nach unten, ausgelöst durch das Scheitern einer Phase-3-Studie für ein Krebsmedikament.

Der SMI schaffte im späten Handel noch den Sprung ins Plus und gewann 0,1 Prozent auf 12.063 Punkte, auch weil von den US-Börsen zumindest leicht positive Impulse kamen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,00 (zuvor: 23,18) Millionen Aktien.

Kein Belastungsfaktor war ein schwächer als erwartet ausgefallener deutscher Ifo-Geschäftsklimaindex. Der sich weiter abschwächende Chicago Fed National Activity Index wurde vom Markt ebenfalls weitgehend ignoriert, außerdem signalisierte er weiter eine expandierende US-Wirtschaft.

Die UBS-Aktie war mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent Tagesgewinner im SMI. Die Bank verkauft ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden in Spanien an die Madrider Singular Bank. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Für den Kurs des Wettbewerbers Credit Suisse ging es um 1,4 Prozent aufwärts.

October 25, 2021 11:51 ET (15:51 GMT)