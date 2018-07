Aktien Schweiz gut behauptet - CS führen SMI nach Geschäftszahlen an

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Im Mittelpunkt des Interesses standen Quartalszahlen von Credit Suisse und Logitech. Am Nachmittag kam zeitweise Unterstützung aus den USA, wo die Börsen nach den jüngsten Verlusten im Plus eröffneten. Kurz vor Handelsschluss gab der Markt jedoch den größten Teil seiner Gewinne wieder ab. Vermutlich nahmen Anleger vor der feiertagsbedingten Handelspause vorsichtshalber Geld vom Tisch: Am Mittwoch ruht der Börsenhandel in der Schweiz wegen des dortigen Nationalfeiertags.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.174 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,76 (zuvor: 31,02) Millionen Aktien.

Gute Geschäftszahlen machten die Aktie der Großbank Credit Suisse zum größten Kursgewinner im SMI. Die Titel legten um 1,1 Prozent zu.

Dagegen wurden die Zahlen von Logitech negativ aufgenommen; der Kurs fiel um 4,7 Prozent. Der Hersteller von Computer-Mäusen und -Tastaturen hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und auch die Jahresprognose angehoben. Das sei aber erwartet worden, wenn auch noch nicht so bald, hieß es dazu aus dem Handel. Überdies hat die Logitech-Aktie seit Jahresbeginn um gut 40 Prozent zugelegt.

Die Aktie des Vermögensverwalters GAM brach zeitweise um etwa 20 Prozent ein und notierte zum Handelsschluss 12,6 Prozent niedriger. Das Unternehmen meldete einen Einbruch des Nettogewinns um 62 Prozent im ersten Halbjahr. Grund dafür sei eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte von Cantab gewesen, teilte GAM mit. Die Gesellschaft hat überdies einen leitenden Mitarbeiter freigestellt und untersucht dessen Risikomanagement sowie seine Dokumentation. Bisher habe man zwar noch kein Fehlverhalten des Mitarbeiters festgestellt, doch könne es sein, dass nun Kunden Gelder abzögen, warnte GAM.

