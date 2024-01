Aktien Schweiz gut behauptet - Lindt & Sprüngli gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet und damit die Vortagesverluste wieder aufgeholt. Damit konnte sich der SMI der Abwärtstendenz an den anderen Börsen in Europa entziehen, wo nachlassende Zinsspekulationen auf die Kurse drückten. Händler verwiesen darauf, dass Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) die Erwartungen an Zinssenkungen bremsen. Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr überhaupt zu senken. Die Aktien von Lindt & Sprüngli legten nach guten Ergebnissen für 2023 deutlich zu.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11.230 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,11 (zuvor: 9,86) Millionen Aktien.

Im Gegensatz zum schwachen Banken-Sektor in Europa zeigten sich UBS (+0,2%) und Julius Bär (-1,5%) mit einer uneinheitlichen Tendenz. Teilnehmer verwiesen auf eine negative Sektor-Studie von JP Morgan. Die niedrigeren Zinserwartungen dürften zum Beginn eines Herabstufungszyklus im Banken-Sektor führen, so die Analysten, die vor diesem Hintergrund ihre vorsichtige Einschätzung bekräftigten.

Für die Aktien von Lindt & Sprüngli ging es um 6,6 Prozent nach oben. Für die Analysten von Stifel lieferte der Schokoladenhersteller 2023 ein organisches Wachstum im zweistelligen Bereich ab, das die eigene Prognose und die Konsensschätzungen übertraf. Lindt erwartet eine EBIT-Marge von 15,5 Prozent, was am oberen Ende der zuvor angegebenen Spanne für das Geschäftsjahr 2023 liegt. Die Schweizer gaben zudem einen "beruhigenden" Ausblick für das laufende Geschäftsjahr ab.

Negative Vorzeichen verzeichneten Richemont und Swatch, die um 1,7 bzw. 0,8 Prozent nachgaben. Hier hat die HSBC die Kursziele gesenkt. Die Titel von Novartis legten dagegen um 0,9 Prozent auf 92,80 Franken zu. Die Analysten der UBS haben die Einstufung auf "Buy" von "Neutral" erhöht und das Kursziel auf 104 Franken nach oben genommen.

January 16, 2024 11:41 ET (16:41 GMT)