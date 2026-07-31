Aktien Schweiz gut behauptet - Nestle und Novartis bremsen SMI

03.08.26 17:50 Uhr

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Unterstützung kam von Entspannungssignalen im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Angaben geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt. Stattdessen sollten am Montag die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen werde, so der Präsident. Diese Nachricht drückte die Ölpreise, was wiederum Inflationsängste linderte und die Renditen an den Anleihemärkten sinken ließ.

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Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.365 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,78 (zuvor: 24,22) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der SMI vor allem von den Schwergewichten Nestle und Novartis, die um 0,3 und 1,7 Prozent nachgaben. Roche legten um 0,7 Prozent zu, schlossen aber unter ihrem Tageshoch.

Stärkster Wert im SMI waren Logitech, die im Zuge der Erholung bei Technologiewerten um rund 4 Prozent stiegen. Partners Group gewannen 3,3 Prozent. Allerdings hatten die Titel im bisherigen Jahresverlauf zu den schwächsten gehört, so dass hier Nachholbedarf eine Rolle gespielt haben dürfte. Gesucht waren ferner Sika (+3%), Geberit (+2,7%) und Alcon (+2,2%).

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Holcim fielen um 2,1 Prozent. Der Verkauf des philippinischen Geschäfts stützte die Aktie nicht nachhaltig, auch wenn die Analysten der Bank Vontobel von einem klugen Schachzug sprachen.

Die Aktie der UBS schloss unverändert. Die Bank muss in den USA wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und anderer Compliance-Verfehlungen Geldstrafen von insgesamt 153 Millionen US-Dollar zahlen.

In der zweiten Reihe gaben Sandoz um 2,7 Prozent nach. Der Generikahersteller legt einen Kartellstreit in den USA gegen Zahlung von rund 480 Millionen Dollar bei. Dies sei mehr als erwartet, kommentierten die Analysten von RBC Markets.

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)