Aktien Schweiz gut behauptet - Schwergewichte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag besser geschlagen als die meisten seiner europäischen Pendants. International wurden die Sorgen vor einer Rezession nach den erfolgten starken Zinserhöhungen und mit der Perspektive weiter steigender Zinsen wieder stärker gespielt, was auf die Aktienkurse drückte. Weil im schweizerischen Leitindex aber Aktien von weniger konjunkturzyklischen Unternehmen besonders schwer gewichtet sind, allen voran Roche (+0,9%), Novartis (-0,1%) und Nestle (+0,4%), schloss der SMI sogar knapp im Plus.

Er gewann 0,2 Prozent auf 11.391 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,82 (Mittwoch: 33,91) Millionen Aktien. An der Spitze standen wie schon am Vortag Aktien von Versicherern. Swiss Re legten um 1,4 und Zurich Insurance um 1,2 Prozent zu. Am Ende lagen die Bankaktien, UBS verbilligten sich um 1,7 und Credit Suisse um 2,4 Prozent. Sie dürften darunter gelitten haben, dass die Marktzinsen mit den Rezessionsspekulationen zurückkamen, was geringere Margen unter anderem für das klassische Kreditgeschäft impliziert. Julius Bär verloren 1 Prozent.

In der zweiten Reihe ging es für Zur Rose um knapp 1 Prozent nach oben. Die Online-Apotheke hat im ersten Quartal wechselkursbereinigt 11,8 Prozent weniger Umsatz gemacht, die Prognose für das Gesamtjahr aber bestätigt. Das Wachstum sei wie erwartet durch die andauernden Effekte von im zweiten Halbjahr 2022 initiierten Kosteneinsparmaßnahmen belastet worden, kommentierten die Analysten der Citigroup. Im zweiten Halbjahr dürfte das Wachstum wieder zunehmen.

Barry Callebaut gingen 0,8 Prozent höher aus dem Tag mit 1.894 Franken. Die Analysten der Deutschen Bank hatten die Aktie des Schokoladenherstellers zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 2.400 Franken. Beim Konkurrenten Lindt & Sprüngli raten sie dagegen nur zu einem Halten und sehen als Kursziel 103.000 Franken. Die Aktie gab um 0,2 Prozent nach auf 111.400 Franken.

April 20, 2023 11:54 ET (15:54 GMT)