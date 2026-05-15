DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -1,4%Nas26.062 -0,6%Bitcoin65.692 -1,5%Euro1,1652 +0,2%Öl110,8 +1,2%Gold4.549 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX verabschiedet sich deutlich fester -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, NEL im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie fällt dennoch: ASX lockert Berichtspflichten nach Cashflow-Erfolg DroneShield-Aktie fällt dennoch: ASX lockert Berichtspflichten nach Cashflow-Erfolg
DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder herum DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder herum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz gut behauptet - Sonova nach Quartalsbericht mit Kurssprung

18.05.26 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81,06 CHF -0,98 CHF -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
51,42 CHF 1,00 CHF 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.745,00 CHF 45,00 CHF 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
70,88 CHF -1,52 CHF -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
193,20 CHF 14,10 CHF 7,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
860,20 CHF 12,00 CHF 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
123,85 CHF 2,40 CHF 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
573,40 CHF 7,80 CHF 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag den meisten seiner europäischen Pendants hinterhergehinkt. Während andernorts kleine Entwicklungen bei den US-iranischen Friedensverhandlungen stützten - offenbar haben sich beide Seiten gegenseitig neue Vorschläge unterbreitet -, reagierte der Schweizer Leitindex darauf nur wenig. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass er von eher weniger zyklischen Aktien dominiert wird.

Für keinen Schwung sorgte, dass die Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal - gemessen am BIP - um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist, obgleich es im Quartal zuvor noch lediglich 0,2 Prozent waren. Der Krieg im Iran drohe die Erholung in den kommenden Monaten aber zu gefährden, warnte das Schweizer Wirtschaftsinstitut KOF. Unternehmen dürften aufgrund steigender Energiepreise bereits ihre Investitionen zurückfahren.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.241 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,58 (Freitag: 29,23) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI waren ohne neue Nachrichten Swiss Re und Alcon mit einem Plus von je 2,0 Prozent, vor Givaudan (+1,7%). Auch die Versicherungstitel Swiss Life und Zurich Insurance tendierten fest.

Am Ende rangierten Holcim mit einem Minus von 2,1 Prozent. Bauwerte hatten bereits am Freitag europaweit schlecht im Markt gelegen, weil die zuletzt gestiegenen Zinsen der Baubranche zusetzen dürften. Für ABB ging es um 1,2 Prozent nach unten.

In der zweiten Reihe schossen Sonova um knapp 8 Prozent nach oben. Der Hörgerätehersteller hatte Zahlen vorgelegt. Demnach wuchs Sonova im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März stärker als der Markt. Für die Zukunft stellte das Unternehmen weiteres Wachstum und Marktanteilsgewinne in Aussicht. Der Fokus liegt dabei auf Asien und den USA.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumMeistgelesen

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
08.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
02.02.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen