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Aktien Schweiz gut behauptet - Starke Kursausschläge in der zweiten Reihe

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
39.99 EUR -0.81 EUR -1.99 %
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Komax AG
78.70 EUR 18.10 EUR 29.87 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.80 EUR 2.20 EUR 1.03 %
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Logitech S.A.
89.40 EUR -0.62 EUR -0.69 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.50 EUR 2.03 EUR 2.40 %
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Novartis AG
132.34 EUR 0.04 EUR 0.03 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.15 EUR -2.30 EUR -0.59 %
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Swissquote Group Holding SA
41.44 EUR -3.43 EUR -7.64 %
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Tecan (N)
199.40 EUR 6.80 EUR 3.53 %
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UBS
45.79 EUR -0.88 EUR -1.89 %
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach Einbußen an den beiden vorangegangenen Handelstagen hat die Schweizer Börse am Donnerstag gut behauptet tendiert. Leicht positiv auf die Stimmung wirkten Preisdaten aus den USA, die Hoffnungen auf zunächst ausbleibende Zinserhöhungen durch die US-Notenbank nährten. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.475 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,63 (Mittwoch: 18,98) Millionen Aktien.

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Tagessieger im Leitindex waren Kühne+Nagel mit einem Plus von 3,1 Prozent. Hier sorgten starke Quartalszahlen des Wettbewerbers Moeller Maersk für Käufe. Die Technologieaktie Logitech legte um 2,6 Prozent zu. Ein kräftiges Plus von 2,5 Prozent verzeichnete auch das Schwergewicht Nestle. Hier sprachen Teilnehmer von Gelegenheitskäufen, nachdem der Kurs am Vortag unter die Marke von 80 Franken gefallen war.

Auf der Verliererseite fanden sich Amrize, die um 1,3 Prozent nachgaben. Kurseinbußen von 0,9 bzw. 0,4 Prozent verzeichneten die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Daneben bremste auch das Minus von 0,4 Prozent bei der UBS-Aktie den SMI.

In der zweiten Reihe sackten Swissquote nach schwachen Zahlen um 14 Prozent ab. Gesucht waren dagegen Tecan (+6,9%) und insbesondere Komax (+21,5%). Der Kabelverarbeitungsspezialist überzeugte vor allem mit Angaben zur Auftragslage und gewinnt mehr Aufträge außerhalb der Autoindustrie. Der Labordienstleister Tecan erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen und bestätigte zudem die Wachstumsziele. Die Analysten der UBS und von Vontobel erhöhten darauf ihre Kursziele für Tecan.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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