Aktien Schweiz gut behauptet - Swiss Re unter Druck

14.08.25 17:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,07 CHF -0,12 CHF -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
98,57 CHF 1,05 CHF 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.103,00 CHF -19,00 CHF -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
250,10 CHF 0,40 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
899,40 CHF 9,20 CHF 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145,45 CHF -5,20 CHF -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,08 CHF 0,22 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
590,00 CHF 8,20 CHF 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Überraschend stark gestiegene US-Erzeugerpreise hatten Zinssenkungshoffnungen an der Wall Street einen Dämpfer versetzt und auch in der Schweiz die Stimmung etwas belastet. Bis zum Zinsentscheid der US-Notenbank im September werden allerdings noch einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die Argumente für geldpolitische Lockerungen liefern könnten. Anleger hätten sich aber auch in Erwartung des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückgehalten, hieß es.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.002 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,09 (zuvor: 15,97) Millionen Aktien.

Mit Abstand schwächste Aktie im SMI war die der Swiss Re. Die Titel verbilligten sich um 3,5 Prozent, obwohl der Rückversicherer nach Aussage von Analysten gute Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt hatte. Auch hat Swiss Re die Jahresziele bekräftigt. Möglicherweise hatten Marktteilnehmer auf eine Anhebung der Prognose gehofft. Überdies ist die Aktie mit einem Plus von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als der SMI, der gerade einmal gut 3 Prozent gewonnen hat, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten.

Die beiden anderen Versicherer im SMI, Swiss Life und Zurich, verbuchten derweil Kursgewinne von 1,0 und 1,4 Prozent. Sie dürften von den leicht gestiegenen Marktzinsen profitiert haben, ebenso wie die Aktie der UBS, die 0,7 Prozent zulegte.

Nachrichtenlos verkauft wurden Partners Group (-1,7%). Unter den Schwergewichten im SMI stützten Novartis den Index mit einem Plus von 1,1 Prozent. Roche schlossen 0,2 Prozent höher. Nestle verbuchten Abgaben von 0,2 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

