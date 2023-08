Aktien Schweiz gut behauptet - UBS mit Kurssprung von 6%

Werte in diesem Artikel

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Gestützt von einem starken Kursanstieg der UBS-Aktie hat die Schweizer Börse am Donnerstag mit einem kleinen Plus geschlossen. An vielen Nachbarbörsen ging es derweil mit den Indizes leicht nach unten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.126 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,77 (Mittwoch: 18,92) Millionen Aktien.

Die UBS-Aktie legte um 6 Prozent zu. Die Bank hatte infolge der Notübernahme des einheimischen Konkurrenten Credit Suisse im zweiten Quartal einen hohen Milliardengewinn erzielt von netto 28,9 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch lediglich 2,1 Milliarden Dollar. Hintergrund des Gewinnprungs ist laut UBS ein Buchgewinn aus dem Kauf der Credit Suisse. Positiv kam auch an, dass die UBS das Geschäft der Credit Suisse im Heimmarkt Schweiz vollständig in den neuen Bankkonzern integrieren will. Eine Abspaltung, die ebenfalls zur Diskussion stand, wird es somit nicht geben.

Hinter UBS landeten Sika (+1,7%), Swiss Life (+1,6%) und Logitech (+1,5%) auf den Plätzen im SMI. Neue kursbewegende Nachrichten gab es zu keinem der Unternehmen.

Ganz am Ende rangierten Küehne + Nagel mit einem Minus von 2,5 Prozent. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage war die Aktie am Nachmittag plötzlich deutlich zurückgefallen, womit sämtliche Gewinne wieder verlorengingen. Marktteilnehmer taten sich mit einer Erklärung schwer, verwiesen aber darauf, dass auch der Kurs des dänischen Logistikers Moeller Maersk am Nachmittag stark unter Druck geraten war.

