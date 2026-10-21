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Aktien Schweiz halten mit europäischen Börsen nicht Schritt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22.98 EUR 0.54 EUR 2.41 %
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Alcon AG
59.72 EUR -0.38 EUR -0.63 %
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ams-OSRAM AG
20.10 EUR 0.60 EUR 3.08 %
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Comet Holding AG
373.80 EUR 4.60 EUR 1.25 %
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INFICON HOLDING AG
182.20 EUR -2.80 EUR -1.51 %
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Logitech S.A.
97.46 EUR 3.62 EUR 3.86 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.90 EUR 0.30 EUR 0.33 %
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Novartis AG
136.94 EUR 1.28 EUR 0.94 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.05 EUR 1.05 EUR 0.25 %
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Sika AG
200.00 EUR 4.65 EUR 2.38 %
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VAT
657.00 EUR 0.40 EUR 0.06 %
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist seinen europäischen Pandants am Mittwoch hinterhergehinkt. Während die europäischen Börsen die Aufschläge im Verlauf ausbauten, schaffte die eidgenössische Börse immerhin den Sprung ins Plus. Die positiv aufgenommenen Geschäftszahlen von SpaceX sorgten für Erleichterung. Der eher defensiv ausgerichtete Markt in der Schweiz war angesichts der guten Börsenstimmung in Europa nicht sonderlich gefragt. Die defensiven Schwergewichte Roche (+0,5%), Novartis (+0,3%) und Nestle (+0,4%) zeigten sich mit nur kleinen Aufschlägen. Roche wurden etwas gestützt durch positive Studiendaten zu Fenebrutinib.

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Der SMI stieg 0,5 Prozent auf 14.552 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,45 (zuvor: 26,56) Millionen Aktien. Alcon übernimmt das US-Biotechnologie-Unternehmen Neurotech Pharmaceuticals, der Kurs bewegte sich mit plus 0,3 Prozent aber kaum. Auch Sika meldete einen Zukauf, der Spezialchemieanbieter übernimmt die Klebstoffsparte der japanischen Resonac für den asiatischen Markt - die Aktie legte um 0,7 Prozent zu.

Adecco schnellten um 9,1 Prozent empor - Händler begründeten die Hausse mit starken Geschäftszahlen des Wettbewerbers Randstad. Gesucht waren europaweit Technologietitel. Im SMI zogen Logitech um 1,6 Prozent an. Unter den Sektorwerten außerhalb des Leitindex kletterten Inficon um 2,6 Prozent, VAT um 0,9 Prozent und AMS Osram um 4 Prozent. Dank positiver Analystenkommentare stiegen Comet um 3,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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