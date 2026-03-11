DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.399 -1,4%Bitcoin61.112 +0,4%Euro1,1527 -0,2%Öl99,41 +6,2%Gold5.109 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX letztlich schwach - erholt vom Tagestief - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX letztlich schwach - erholt vom Tagestief - Ölpreise steigen erneut
Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS mehrheitlich gefragt: Das treibt die Kurse an Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS mehrheitlich gefragt: Das treibt die Kurse an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz im globalen Verbund leichter

12.03.26 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
74,15 CHF 7,80 CHF 11,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ALSO AG
156,60 CHF -0,80 CHF -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BACHEM HOLDING AG
59,20 CHF 4,25 CHF 7,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
562,20 CHF -1,60 CHF -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
62,06 CHF -2,40 CHF -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
INTERROLL AG
1.720,00 CHF -32,00 CHF -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kardex AG
257,50 CHF 20,00 CHF 8,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PolyPeptide
26,65 CHF 2,15 CHF 8,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
318,20 CHF -11,80 CHF -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Santhera Pharmaceuticals AG
15,82 CHF -1,22 CHF -7,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
813,60 CHF -19,20 CHF -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
29,51 CHF -0,62 CHF -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstag den europäischen Börsen nach unten gefolgt. Takktgeber der Entwicklung war einmal mehr der Ölpreis, der nach neuen Angriffen des Iran auf die Ölinfrastruktur der Nachbarländer wieder stieg. Zudem passierten weiterhin kaum noch Tanker die wichtige Seestraße von Hormus - der Iran soll offenbar damit begonnen haben, diese zu verminen. EU-Handelskommissar Dombrovskis soll laut Berichten gewarnt haben, dass ein dauerhafter Brent-Preis von 100 Dollar die Inflation in der Eurozone auf 3 Prozent treiben und das Wirtschaftswachstum um 0,4 Punkte senken werde. An den Märkten wurden daher vermehrt zwei Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank im laufenden Jahr eingepreist.

Wer­bung

Die Sorgen machten auch in der Schweiz nicht Halt. Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 12.842 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 Gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,19 (zuvor: 23,63) Millionen Aktien. Belastet wurde der Leitindex auch durch optisch heftige Abgaben bei Roche - bedingt durch den Dividendenabschlag beim Pharmakonzern.

Bankaktien zählten europaweit zu den Schlusslichtern. Am Markt machten Meldungen über Marktturbulenzen bei privaten Kreditfonds in den USA die Runde. UBS gaben 2,1 Prozent nach. Dazu galt es auch Geschäftszahlen zu verarbeiten. So gaben Swiss Life 2,3 Prozent ab. Die Konsensschätzungen für die zukünftige Geschäftsentwicklung dürften sich nur geringfügig ändern, die Aktie könnte jedoch negativ auf die verfehlte Dividende und das Ergebnis des Solvenztests reagieren, urteilte JP Morgan.

Geberit verloren nach Zahlenvorlage 0,3 Prozent. Die Konsenserwartungen dürften sich kaum ändern, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und einen ebenfalls weitgehend erwarteten Ausblick veröffentlicht hatte, wie UBS-Analyst Patrick Rafaisz anmerkte. Allerdings boten die Zahlen des Sanitärausstatters Anlass für Gewinnmitnahmen.

Wer­bung

Der Baustoffkonzern Holcim (-3,7%) baut seine Präsenz in Lateinamerika mit der Übernahme von Baustoffaktivitäten von Cemex in Kolumbien aus. Den Transaktionswert bezifferte Holcim mit 485 Millionen US-Dollar. Von den zugekauften Aktivitäten verspricht sich Holcim in diesem Jahr einen Nettoumsatz von rund 360 Millionen Dollar. Der Kurs litt aber in erster Linie an gestiegenen Energiekosten.

Unter den Nebenwerten schossen Accelleron um 11,8 Prozent nach Zahlenausweis nach oben - vor allem die Ausschüttungen kamen gut an. Geschäftsausweise gab es auch von Bachem (+7,7%), Polypeptide (+8,8%), Kardex (+8,4%), Santhera Pharmaceuticals (-7,2%) und Interroll (-1,8%). Berenberg stufte die Aktie von Also (-0,5%) ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Accelleron Industries

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Accelleron Industries

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen