Aktien Schweiz im Minus - Alcon mit kräftigen Zugewinnen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Abverkauft wurden Aktien auf breiter Front.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 10.937 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 32,83 (zuvor: 34,28) Millionen Aktien.

Gegen den negativen Trend stiegen die Titel von Alcon nach Vorlage von Zahlen für das dritte Quartal kräftig um 5,1 Prozent. Der Augenheilkonzern hat dank guter Geschäfte auf den internationalen Märkten den Umsatz leicht gesteigert. Die operative Rendite sank allerdings wegen des schwierigen Wirtschaftsumfelds ab. Den Ausblick für 2022 grenzte der Konzern am oberen Ende der Gewinnspanne ein.

Auch Zurich Insurance konnten einen Gewinn verbuchen. Die Aktie rückte um 2,1 Prozent vor. Der Versicherer will die Rendite in den kommenden drei Jahren in der Schaden- und Unfallversicherung und die Gewinne in der Lebensversicherung weiter steigern. Auf Konzernebene soll bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent nach Steuern erzielt werden.

Die Aktien des defensiven Index-Schwergewichts Nestle gewann 0,7 Prozent und stabilisierten damit den SMI.

Der Pharma-Konzern Novartis (-0,8%) will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise von einigen Geschäftsbereichen trennen. Der Konzern ziehe den Verkauf ihres Geschäfts mit Medikamenten zur Behandlung von Atemwegs- und Augenerkrankungen in Erwägung, um den Erlös in innovative Medikamente zu investieren, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen. Allein das Augenheilkunde-Geschäft könnte rund 5 Milliarden US-Dollar wert sein.

Die Aktie des Wettbewerbers Roche gab ebenfalls 0,8 Prozent ab. Das Unternehmen hat für seinen Test zum Nachweis des Affenpockenvirus von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung erhalten.

Bei den Bankenwerten fielen UBS um 1,1 Prozent. Credit Suisse rutschten indessen kräftig um 3,8 Prozent ab. Partners Group knickten um 5,7 Prozent ein.

November 16, 2022