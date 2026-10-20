Aktien Schweiz in Europa klar vorn - Schwergewichte stützen

20.10.26 18:03 Uhr

(Wiederholung)

DOW JONES--In einem schwachen Börsenumfeld hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag positiv herausgestochen. Die Gemengelage wurde börsenübergreifend als negativ bezeichnet. In Deutschland entsetzte vor allem die Explosion der Erzeugerpreise, entsprechend sendete auch der ZEW-Konjunkturindex schwache Signale aus. Die hohen Inflationswerte schürten insgesamt Konjunkturängste. Daher schichteten Anleger verstärkt in konjunkturunabhängige defensive Werte um. In der Schweiz zogen Roche (+2,6%), Novartis (+1,9%) und Nestle (+0,7%) daher an, die defensiven Schwergewichte stützen die eidgenössische Börse. Der SMI kletterte um 0,8 Prozent auf 14.478 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,53 (zuvor: 22,6) Millionen Aktien.

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Die schweizerischen Uhrenexporte legten indes im vergangenen Monat sprunghaft zu und lieferten damit dem Luxussektor Auftrieb. Unter den Sektorwerten legten Richemont und Swatch um 0,4 bzw. 1,1 Prozent zu. Weiter nicht rund lief es für alle KI-verwandten Aktien: "Die Sorgen um die hohen Bewertungen und die Finanzierung des KI-Booms nehmen weiter zu", erläuterten die CMC-Analysten. Besonders deutlich zeigten das ABB mit minus 5 Prozent. Trotz eines sehr starken Auftragseingangs wurden beim Gewinn je Aktie die Erwartungen deutlich verfehlt. Berenberg bezifferte die Diskrepanz zwischen Istwert und Erwartung mit 17 Prozent. RBC lobte immerhin das Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric.

Eine positive Studie von Vontobel hievte Lonza um 1,9 Prozent nach oben. Schwächere Drittquartalszahlen von Solvay belasteten den Chemiesektor, Clariant sanken um 1,3 Prozent. Nach guten Geschäftszahlen und einem verbesserten Ausblick entzogen sich Comet (+4,7%) dem tendenziell negativen Trend im Technologiesektor. Nach Vorlage von Geschäftszahlen zogen Huber+Suhner um 4,1 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

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October 20, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)