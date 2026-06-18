Aktien Schweiz in impulsarmen Geschäft kaum verändert

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag wenig bewegt. Aus den USA fehlten die Impulse, weil dort wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Der Große Verfalltag an den internationalen Terminmärkten sorgte ebenfalls nicht für größere Bewegungen. Fundamental verhinderten die Schlagzeilen zum Iran-Krieg das Aufkommen von Kauflaune. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte auf einen Flug in die Schweiz verzichtet, wo er zum Verhandlungsstart mit dem Iran hätte eintreffen sollen. Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA wurden später abgesagt.

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Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.774 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 71,22 (zuvor: 30,91) Millionen Aktien. Den hohen Umsatz erklärten Händler mit dem großen Verfall.

Unternehmensnachrichten waren rar, daher konzentrierten sich Anleger auf Studien von Analysten: Givaudan legten um 1,9 Prozent zu - gestützt von positiven Analystenkommentaren. So hatte unter anderem Jefferies das Kursziel deutlich erhöht und weiter zum Kauf der Titel geraten. Zu UBS (-0,2) gab es indes einen negativen Kommentar - Keefe, Bruyette & Woods hatte die Titel abgestuft. Auch Amrize (-3,2%) litten unter einem kritischen Kommentar. Holcim (-0,7%) schloss derweil die Übernahme von Xella ab.

Unter den Nebenwerten verloren Zehnder 2,3 Prozent. Das Unternehmen verpasst sich eine neue Organisationsstruktur mit verschiedenen Divisionen. Die UBS senkte das Kursziel, blieb aber bei der Einstufung "Kaufen". Bystronic kletterten nach einer Hochstufung durch die UBS um 0,7 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)