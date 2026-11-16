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Aktien Schweiz in schwachem Börsenumfeld auf Allzeithoch

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.40 EUR -0.82 EUR -1.08 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Holcim AG
81.54 EUR 0.68 EUR 0.84 %
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INFICON HOLDING AG
170.40 EUR -3.20 EUR -1.84 %
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Nestlé SA (Nestle)
95.60 EUR 1.01 EUR 1.07 %
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Novartis AG
147.06 EUR 3.04 EUR 2.11 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
442.00 EUR 8.35 EUR 1.93 %
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VAT
572.60 EUR -18.80 EUR -3.18 %
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag deutlich besser geschlagen als die übrigen Börsen in Europa. Während in Europa vor allem Technologietitel unter Druck gerieten, wurde die eidgenössische Börse von Aufschlägen der defensiven Schwergewichte gestützt und erklomm neue Bestmarken. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 15.193 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,72 (zuvor: 23,51) Millionen Aktien.

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Roche, Novartis und Nestle legten um 1,1 und 1,3 bzw. 0,5 Prozent zu. Zu Novartis und Roche gab es positive Nachrichten von den Gesundheitsbehörden in Europa und den USA zu Medikamenten - inklusive Zulassungen. In Europa bremsten die Unsicherheiten um Aktien aus der Technologiebranche. Im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen des Chip-Giganten Nvidia am Dienstagabend hielten sich Anleger zurück. In der Schweiz verloren ABB 1,1 Prozent, VAT 0,6 Prozent oder Inficon 1,5 Prozent.

Lösgelöst von den übergeordneten Börsentrends machten Analysten Kurse: Nach einer Abstufung durch Jefferies sanken Geberit um 1,7 Prozent. Die Gesellschaft starte mit verhaltenen Aussichten in einigen ihrer Schlüsselmärkte, urteilten die Analysten. Richemont kletterten nach einer positiven Studie von Vontobel um 2,7 Prozent. Jefferies stufte Holcim hoch, der Kurs gewann 0,9 Prozent. Jefferies senkte Amrize, die Aktie verbilligte sich um 1,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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