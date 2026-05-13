Aktien Schweiz kaum verändert - Indexschwergewichte stützen SMI

DOW JONES--Kaum verändert hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus einem ruhigen Brückentagshandel ins Wochenende verabschiedet. Gedämpft wurde die Stimmung davon, dass das Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping nicht den erhofften Durchbruch gebracht hatte. Zu den Themen Iran-Krieg, technologische Vorherrschaft und der Taiwan-Frage habe es keine Fortschritte gegeben, so UBS-Volkswirt Paul Donovan. Auch zur Straße von Hormus zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Die Enttäuschung über das dürftige Ergebnis des Treffens schickte am Freitag die Börsen weltweit nach unten. In der Schweiz hielt sich der SMI dank seiner defensiven Schwergewichte deutlich besser.

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Der SMI schloss kaum verändert bei 13.211 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,23 (zuvor: 22,4) Millionen Aktien.

Die Kurse der Indexschwergewichte Nestle und Roche gewannen 1,6, und 0,9 Prozent. Novartis (-0,1%) drehten kurz vor Schluss noch knapp ins Minus. Mit Alcon (+1,6%) war eine weitere Pharma-Aktie gesucht. Die Ratungagentur Moody's hat die Bonitätsnote "Baa1" des Unternehmens bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Überdies startete am Freitag das Aktienrückkaufprogramm des Augenheilkundespezialisten, wie es hieß.

Gefragt waren ferner die Versicherer. Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance verbuchten Kursgewinne zwischen 0,5 und 1,7 Prozent.

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Konjunkturzykliker wurden wegen einer befürchteten Wirtschaftsschwäche hingegen gemieden. Amrize, Holcim und Sika verbilligten sich um bis zu 5,1 Prozent.

In der zweiten Reihe zeigten sich Sandoz 3,4 Prozent schwächer. Die Titel profitierten nicht davon, dass die EU-Kommission die beiden Biosimiliare Bysumlog und Dazparda des Unternehmens zur Behandlung von Diabetes zugelassen hat.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)