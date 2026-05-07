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Aktien Schweiz kaum verändert - Iran-Krieg bremst SMI

11.05.26 17:42 Uhr
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Aktien
ams-OSRAM AG
20,80 EUR 2,60 EUR 14,29%
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154,30 CHF -4,10 CHF -2,59%
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Swatch (I)
201,90 CHF -8,70 CHF -4,13%
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Swiss Life AG (N)
853,20 CHF -26,20 CHF -2,98%
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Swiss Re AG
124,10 CHF 0,65 CHF 0,53%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
546,40 CHF 6,00 CHF 1,11%
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DOW JONES--Die Unsicherheit um den Fortgang des Nahostkonflikts hat den schweizerischen Aktienmarkt am Montag gebremst. Die Ölpreise waren zunächst kräftig gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump die Anwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs als inakzeptabel bezeichnet hatte. Im Laufe des Montags kamen die Preise am Ölmarkt allerdings von ihren Tageshochs zurück. Anleger hielten sich indessen auch vor den für Dienstag angekündigten US-Verbraucherpreisen zurück. Beobachter erwarten, dass der Ölpreisanstieg die Inflation weiter nach oben getrieben hat. Überdies steht in dieser Woche ein Treffen des US-Präsidenten mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping auf der Agenda.

Der SMI schloss kaum verändert bei 13.101 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,46 (zuvor: 17,94) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten in der Schweiz fielen Richemont um 2,6 Prozent, belastet von den im April überraschend deutlich gestiegenen chinesischen Verbraucherpreisen. China ist ein wichtiger Absatzmarkt für den Hersteller von Luxusgütern. Swatch gaben um 4,1 Prozent nach.

Das Minus von 3 Prozent der Swiss-Life-Aktien war dem Dividendenabschlag von 36,50 Franken geschuldet. Andere Versicherer legten dagegen zu. Swiss Re stiegen um 0,5 und Zurich um 1,1 Prozent.

Gesucht waren die Pharma-Schwergewichte Novartis (+0,3%) und Roche (+1,3%). Die Aktie des ebenfalls schwergewichteten Lebensmittelkonzerns Nestle verlor hingegen 1,8 Prozent.

In der zweiten Reihe profitierten Ams-Osram von einem positiven Analystenkommentar. Jefferies hatte die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft, worauf der Kurs einen Sprung um 13,2 Prozent nach oben machte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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