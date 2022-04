Aktien Schweiz kaum verändert - Positive US-Vorgaben stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der andauernde Krieg in der Ukraine und Konjunktursorgen lasteten auf der Stimmung. Im späten Handel erhielt der Markt jedoch positive Impulse von der Wall Street, wo neue Inflationsdaten rasch abgehakt wurden. Die US-Erzeugerpreise waren im März sowohl insgesamt als auch in der Kernrate überraschend stark gestiegen. Dies machte Hoffnungen zunichte, dass die Inflation bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Der SMI schloss kaum verändert bei 12.379 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,38 (zuvor: 38,16) Millionen Aktien.

Besser als der Markt hielten sich defensive Werte wie SMI-Schwergewicht Nestle (+0,8%) und Swisscom (+0,7%). Im Pharmasektor beendeten Novartis den Handel kaum verändert, während Roche um 0,4 Prozent zulegten. Alcon (-2,8%) und Lonza (-1,1%) wurden hingegen verkauft.

Enttäuschende JPM-Zahlen und gesunkene Zinsen belasten Banken

Anleger trennten sich auch von Bankenaktien. Hier dürften die Geschäftszahlen der US-Bank JP Morgan (JPM) belastet haben, die mit Enttäuschung aufgenommen wurden. Beobachter verwiesen auch auf die erneut etwas gesunkenen Marktzinsen. Credit Suisse sanken um 0,7 Prozent und UBS um 1,0 Prozent. Versicherer wurden ebenfalls gegeben. Europaweit gehörte der Sektor zu den schwächsten. Swiss Life und Zurich verbuchten Kursverluste von 0,3 und 1,1 Prozent. Für Swiss Re ging es am Tag der Hauptversammlung um 0,9 Prozent nach unten.

Die Kurse der beiden Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch fielen um 0,8 und 1,6 Prozent. Beeindruckende Umsatzdaten des französischen Wettbewerbers LVMH stützten nur kurz. Letztlich setzte sich die Ungewissheit um das China-Geschäft durch, das unter den pandemiebedingten Lockdowns leiden dürfte.

In der zweiten Reihe gaben Adecco um 0,9 Prozent nach. Die Deutsche Bank hatte die Aktien des Personaldienstleisters auf "Hold" von "Buy" abgestuft.

April 13, 2022 11:46 ET (15:46 GMT)