Aktien Schweiz kaum verändert - Starker US-Arbeitsmarkt nährt Zinssorgen

04.09.26 17:54 Uhr

DOW JONES--Kaum verändert hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung die Zinsen doch erhöhen könnte. Am Vortag hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller solche Ängste noch zerstreut, indem er die Möglichkeit ins Spiel brachte, einen Zinsschritt zu verschieben. Ausschlaggebend dafür werden jedoch die US-Inflationsdaten in der kommenden Woche sein. Etwas Unterstützung kam am Freitag vom Ölmarkt, wo die Preise fielen, was Inflationssorgen linderte.

Werbung

Der SMI schloss kaum verändert bei 14.396 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,09 (zuvor: 21,85) Millionen Aktien.

Gesucht waren Aktien des Baustoffsektors. Holcim, Amrize und Sika verbesserten sich um bis zu 2,4 Prozent. Auch Technologiewerte gehörten zu den Gewinnern; sie vollzogen die Erholung des US-Sektors nach. Im SMI gewannen Logitech 0,7 Prozent, unter den Nebenwerten sprangen Ams-Osram um 6,3 Prozent nach oben.

Gestützt wurde der SMI auch von Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,6 Prozent zulegte.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (-1,3%) und Roche (+0,1%) profitierten nicht davon, dass die Bank of America die jeweiligen Kursziele erhöht und ihre Kaufempfehlung für beide Aktien erhöht hatte. Das Kursziel für Lonza (-2,5%) wurde ebenfalls erhöht, hier blieben die Analysten bei der Empfehlung "Neutral". Pharmawerte tendierten allerdings europaweit schwächer.

Werbung

Richemont erholten sich um 1 Prozent, nachdem sie am Vortag im Einklang mit dem Luxusgütersektor deutlich unter Druck gestanden hatten. Beobachter hatten dies damit erklärt, dass die Kunden immer weniger bereit seien, die hohen Preise für Luxusgüter zu zahlen. Auch die nicht in allen Punkten überzeugenden Zahlen des US-Dessousherstellers Victoria's Secret waren als Erklärung für den Ausverkauf im Sektor herangezogen worden.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)