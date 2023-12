Aktien Schweiz kaum verändert - UBS legen weiter zu

Werte in diesem Artikel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte kaum bewegt. Marktteilnehmer verwiesen auf einen immer dünner werdenden Handel. Viele professionelle Anleger hätten ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen. Vereinzelt komme es noch zu Positionsanpassungen vor dem Jahresende. Weiterhin gestützt wird das Sentiment von den Zinssenkungsspekulationen, auch wenn der Markt hier bereits sehr weit vorausgeeilt ist.

Der SMI reduzierte sich um zwei Punkte auf 11.145 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,88 (zuvor: 23,69) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten setzten UBS die positive Vortagesentwicklung fort und verbesserten sich um weitere 0,7 Prozent. Der Finanzinvestor Cevian Capital hat für 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von rund 1,3 Prozent an der Bank übernommen. "Cevian sieht in der UBS signifikantes Wertpotenzial", sagte Lars Förberg, Managing Partner und Mitgründer von Cevian Capital. An der Börse wird der Schritt als Vertrauensbeweis gewertet.

Bei OC Oerlikon ging es um 2,5 Prozent auf 3,72 Franken nach unten. Die Stifel-Analysten haben das Kursziel auf 3,90 von zuvor 4,10 Franken gesenkt. Die Einstufung lautet weiter "Hold". Dagegen gewannen Kuehne + Nagel 1,4 Prozent auf 290,50 Franken. Hier hat JP Morgan das Kursziel auf 246 von 240 Franken erhöht. Die Einstufung lautet weiterhin "Underperform".

