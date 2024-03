Aktien Schweiz knapp behauptet - ABB und Givaudan ex Dividende

Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagmittag

GE HealthCare (GEHC) Uses AI Solution to Boost Medical Imaging

Nvidia's AI Revolution Is Transforming Healthcare with Johnson & Johnson and GE Healthcare Partnerships

Heute im Fokus

Ericsson plant massiven Stellenabbau. Apple, Meta und Alphabet im Visier der EU-Kommission. Ströer will Dividendenauszahlung auf Vorjahresniveau halten. Stellantis will Stellen abbauen. SAP-CFO will mehr US-Investoren an Land ziehen. Airbus akquiriert Cybersicherheitsspezialist Infodas. SYNLAB verdient deutlich weniger in 2023. Baubeginn für Northvolt-Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein.