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Aktien Schweiz knapp behauptet - Entwicklung im Iran-Krieg belastet

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UBS
47.25 EUR 1.06 EUR 2.29 %
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DOW JONES--Das Wiederaufflammen der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat am Dienstag die Stimmung am schweizerischen Aktienmarkt gedämpft. Überraschend günstig ausgefallene US-Verbraucherpreisdaten stützten nicht. Denn der Inflationsdruck hatte hauptsächlich aufgrund der im Juni gefallenen Ölpreise nachgelassen. Nach der jüngsten Eskalation des Iran-Kriegs und der neuerlichen Sperrung der Straße von Hormus sind die Ölpreise im Juli jedoch wieder deutlich gestiegen, was Inflations- und Zinserhöhungssorgen nährte.

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Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 14.242 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,8 (zuvor: 18,68) Millionen Aktien.

Eine klare Tendenz ließ sich nicht erkennen. Unter den als defensiv geltenden Titeln gewannen Swisscom 0,1 Prozent. Indexschwergewicht Nestle ging 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel. Pharmawerte wurden verkauft. Novartis und Roche verbilligten sich um 1,7 und 1,1 Prozent. Alcon und Lonza verloren 3 und 1,1 Prozent.

Auf der Gewinnerseite fanden sich ABB, die nachrichtenlos um 2 Prozent zulegten. Auch die Aktien der UBS (+3,7%) waren gefragt. Am Dienstag hatten fünf große US-Banken Geschäftszahlen vorgelegt und dabei kräftige Gewinnsteigerungen vermeldet.

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Kühne + Nagel gaben anfängliche Gewinne ab und sanken um 0,1 Prozent. Der Logistiker hatte am Vortag von der Schließung der Straße von Hormus profitiert, die höhere Frachtraten auf Ausweichrouten mit sich bringen könnte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)

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DatumRatingAnalyst
07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.