Aktien Schweiz knapp behauptet - Finanzwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. In den USA hatten enttäuschende Konjunkturdaten die Börsen kurz nach der Eröffnung in negatives Terrain drehen lassen, worauf auch in der Schweiz die Kurse von ihren Hochs zurückkamen. Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft aufgrund der verkürzten Karwoche. Am Karfreitag ruht der Börsenhandel ebenso wie am Ostermontag.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.073 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,9 (zuvor: 47,68) Millionen Aktien.

Als leichtes Entspannungssignal wurde der Zinsentscheid der australischen Zentralbank aufgenommen. Diese hatte am frühen Dienstag das aktuelle Zinsniveau bestätigt. Das habe leise Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus geweckt, hieß es.

Etwas gedämpft wurden diese Erwartungen vom Ölpreis, der erneut von der Fördermengenkürzung der Opec+ profitierte und nach dem rasanten Anstieg vom Montag weiter zulegte. Steigende Ölpreise könnten die Inflation anheizen und die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen zwingen, so die Befürchtung.

Gesucht waren Aktien von Banken und Versicherern, die von wieder steigenden Anleiherenditen profitierten. Nach den deutlichen Verlusten vom Montag erholten sich Credit Suisse (CS) am Tag der letzten Hauptversammlung der Bank vor ihrer Übernahme durch die UBS um 0,8 Prozent. Die Aktien der UBS, deren Aktionärsversammlung für Mittwoch angesetzt wurde, legten um 0,2 Prozent zu. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne von 0,7 bis 1 Prozent.

Unter den zu Wochenbeginn abverkauften Technologiewerten machten Logitech (+0,9%) etwas Boden gut. AMS-Osram verloren hingegen 2,7 Prozent.

Auf der Verliererseite fanden sich Sika (-3%). Die Analysten von Jefferies hatten zwar ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt, das Kursziel aber leicht gesenkt, weil das erste Quartal für das Bauchemie-Unternehmen ihrer Meinung nach schwierig gewesen ist. Über den Umsatz im ersten Quartal wird das Unternehmen nach Angaben auf seiner Homepage am 18. April berichten.

