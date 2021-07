Aktien Schweiz knapp behauptet - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten hat sich der schweizerische Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.965 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,96 (zuvor: 26,03) Millionen Aktien. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten waren durchwachsen ausgefallen. Zwar wurden im Juni mehr Stellen geschaffen als erwartet, doch fiel die Arbeitslosenquote überraschend hoch aus. Mit Erleichterung wurde aufgenommen, dass die Stundenlöhne nur moderat und im Rahmen der Erwartungen gestiegen waren. Insgesamt ergebe sich aus den Daten kein Handlungsdruck auf die US-Notenbank, die geldpolitischen Zügel anzuziehen, urteilten Marktteilnehmer.

Dieses Fazit wurde am Aktienmarkt positiv aufgenommen, drückte aber die Renditen am Anleihemarkt und in der Folge auch die Aktien der Finanzbranche. Zudem steht in den USA ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Montag geschlossen, weil die USA den Unabhängigkeitstag (4. Juli) nachholen, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Dieser Umstand dürfte viele Anleger dazu veranlasst haben, vorsichtshalber Geld vom Tisch zu nehmen.

Banken führten im Sog der sinkenden Zinsen europaweit die Verlierer an. Ein niedriges Zinsniveau erschwert den Geldhäusern das traditionelle Kreditgeschäft. In der Schweiz fiel der Kurs der UBS um 0,8 Prozent. Credit Suisse (-1,8%) profitierten nicht davon, dass die Qatar Investment Authority ihren Anteil an der Bank erhöht hat. Der katarische Staatsfonds nutzte die jüngsten Turbulenzen, um seine Position auszubauen.

Auch die Versicherungsbranche leidet unter niedrigen Zinsen, die das Anlageergebnis der Assekuranzen schmälern. Während sich Swiss Life (kaum verändert) und Swiss Re (-0,1%) relativ gut hielten, verloren Zurich 1,2 Prozent. ABB fielen mit einem Plus von 1,2 Prozent auf. Nach Angaben aus dem Handel haben die Analysten von Kepler die Aktie zum Kauf empfohlen.

