Aktien Schweiz knapp behauptet - Indexschwergewichte belasten SMI

02.11.26 17:39 Uhr

DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag belastet. Während andere europäische Börsen gestützt wurden von einem kräftigen Rückgang des Ölpreises und der Erholung der US-Börsen, verlor der SMI 0,1 Prozent auf 14.803 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,17 (zuvor: 30,38) Millionen Aktien.

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Gewinnmitnahmen drückten die in der vergangenen Woche gut gelaufenen Pharmaschwergewichte Novartis und Roche um 1,7 und 1,5 Prozent. Die Roche-Aktie war von den Analysten der UBS auf "Neutral" abgestuft worden. Für Novartis hatte die Deutsche Bank eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Auch das defensive Schwergewicht Nestle (-0,1%) wurde gemieden.

Logitech machten nach ihrem Kurseinbruch in Reaktion auf die Quartalszahlen etwas Boden gut und gewannen 0,3 Prozent.

Daneben griffen Anleger zu Konjunkturzyklikern und hier besonders zu Aktien des Bausektors. Amrize, Holcim, Geberit und Sika verbesserten sich um bis zu 4,5 Prozent.

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Unter den Nebenwerten brachen Arbonia um 13,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Prognosen für das laufende Jahr angepasst. Medartis (+6,9%) hatte sich hingegen optimistischer für den Rest des Jahres 2026 gezeigt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)