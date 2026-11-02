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Aktien Schweiz knapp behauptet - Indexschwergewichte belasten SMI

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.22 EUR 0.84 EUR 2.31 %
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Arbonia AG
4.12 EUR -0.41 EUR -9.05 %
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Geberit AG (N)
623.40 EUR 3.20 EUR 0.52 %
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Holcim AG
74.32 EUR -0.96 EUR -1.28 %
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Logitech S.A.
86.32 EUR -2.10 EUR -2.38 %
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Medartis Holding AG
113.00 EUR 8.00 EUR 7.62 %
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Nestlé SA (Nestle)
92.17 EUR 0.25 EUR 0.27 %
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Novartis AG
143.40 EUR -2.08 EUR -1.43 %
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Sika AG
193.05 EUR -0.90 EUR -0.46 %
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DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag belastet. Während andere europäische Börsen gestützt wurden von einem kräftigen Rückgang des Ölpreises und der Erholung der US-Börsen, verlor der SMI 0,1 Prozent auf 14.803 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,17 (zuvor: 30,38) Millionen Aktien.

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Gewinnmitnahmen drückten die in der vergangenen Woche gut gelaufenen Pharmaschwergewichte Novartis und Roche um 1,7 und 1,5 Prozent. Die Roche-Aktie war von den Analysten der UBS auf "Neutral" abgestuft worden. Für Novartis hatte die Deutsche Bank eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Auch das defensive Schwergewicht Nestle (-0,1%) wurde gemieden.

Logitech machten nach ihrem Kurseinbruch in Reaktion auf die Quartalszahlen etwas Boden gut und gewannen 0,3 Prozent.

Daneben griffen Anleger zu Konjunkturzyklikern und hier besonders zu Aktien des Bausektors. Amrize, Holcim, Geberit und Sika verbesserten sich um bis zu 4,5 Prozent.

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Unter den Nebenwerten brachen Arbonia um 13,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Prognosen für das laufende Jahr angepasst. Medartis (+6,9%) hatte sich hingegen optimistischer für den Rest des Jahres 2026 gezeigt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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