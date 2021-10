Aktien Schweiz knapp behauptet - Nestle und Roche belasten SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Leicht im Minus ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Positive Vorgaben der Wall Street verpufften. Die Anleger hielten sich vielmehr in Erwartung eines ersten Schwungs an Geschäftszahlen heimischer Unternehmen zurück. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.943 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,76 (zuvor: 24,29) Millionen Aktien.

Belastet wurde der SMI unter anderem von Schwergewicht Nestle (-1,8%). Anleger stießen die Aktie am Tag vor der Veröffentlichung von Umsatzzahlen für die ersten neun Monat ab. Im Pharmasektor büßten Roche 1,6 Prozent ein. Ein gemeinsam mit dem US-Unternehmen Atea entwickeltes Covid-19-Medikament hat in einer Phase-II-Studie nicht das erhoffte Ergebnis erbracht. Roche wird ebenfalls am Mittwoch Umsatzdaten vorlegen.

Auf der anderen Seite verbesserten sich Holcim um 1,9 Prozent. Die indische Tochter ACC des Zementherstellers hatte trotz der aktuell hohen Inputkosten recht gute Drittquartalszahlen vorgelegt, wie die Analysten von Davy urteilten.

Relativ gut hielten sich die Aktien von Richemont (+0,2%). Nach einem Rückgang im August waren die schweizerischen Uhrenexporte im September wieder leicht gestiegen. Das Wachstum übertraf sogar das des Septembers 2019, also vor dem pandemiebedingten Einbruch 2020. Die Analysten der Citi bemängelten jedoch das schwächelnde China-Geschäft, das unter einem politischen Richtungswechsel leide. Wenn die chinesische Regierung im Zuge ihrer Politik des "Wohlstands für alle" höhere Steuern auf Luxusgüter erhebe, dürfte die Nachfrage zurückgehen, warnte Citi. Swatch gaben um 0,8 Prozent nach.

Credit Suisse (+1,1%) profitierten von der Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch die Analysten von Kepler. Ganz oben auf der Kaufliste standen jedoch Alcon (+3,6%). Swiss Re (+1,3%) profitierten von den überzeugenden vorläufigen Zahlen des Wettbewerbers Munich Re. Daneben griffen Anleger zu Konjunkturzyklikern wie ABB (+1,1%) und Geberit (+0,8%). Abseits des SMI rückten Kühne + Nagel um 2,3 Prozent vor. Der Logistikkonzern wird am Mittwoch die Zahlen des dritten Quartals veröffentlichen.

October 19, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)