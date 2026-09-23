DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,34 -2,5%Nas 26.888 -1,3%Bitcoin 73.671 -2,1%Euro 1,1377 -0,7%Öl 102,5 +3,3%Gold 4.276 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz knapp behauptet - UBS unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
33.17 EUR -1.23 EUR -3.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
12.27 EUR 0.24 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
584.80 EUR 19.80 EUR 3.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71.90 EUR 0.78 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.00 EUR -2.65 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
197.85 EUR -4.25 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
43.36 EUR -0.02 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einem kleinen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Im frühen Handel wurde der SMI zunächst gestützt von neuen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg, wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen ließen die Kurse später jedoch bröckeln.

Werbung

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 13.922 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,3 (zuvor: 25,31) Millionen Aktien.

Der Ölmarkt stand weiter unter dem Eindruck der Drohung des US-Präsidenten vom Vortag, den Iran auszulöschen, falls kein "Deal" zustande komme. Trumps Äußerungen während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung dämpften die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt, auch wenn der Präsident später sagte, ein Treffen von US-Vertretern und iranischen Delegierten, die zu der Generaldebatte nach New York gereist waren, sei gut verlaufen. Der neuerliche Anstieg der Ölpreise schürte Inflations- und Zinserhöhungssorgen, die am Anleihemarkt die Renditen steigen ließen. Überraschend gut ausgefallene US-Einkaufsmanagerindizes gaben den Marktzinsen einen zusätzlichen Schub.

UBS verloren 1,7 Prozent, nachdem der Ständerat für eine 90-prozentige Eigenkapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften gestimmt hatte. Die Entscheidung stelle zwar einen Dämpfer für die Bank dar, sei aber verkraftbar, urteilten die Analysten der DZ Bank. Die UBS hatte indessen auf eine deutlichere Abfederung der ursprünglich vorgeschlagenen 100-Prozent-Regel gehofft. Die Analysten merkten jedoch an, dass das Gesetzgebungsverfahren erst am Anfang stehe. Bevor die Neuregelung final verabschiedet werde, müssten noch die Wirtschaftskommission des Nationalrats sowie der Nationalrat selbst beraten; zudem bleibe eine spätere Volksabstimmung möglich. Die Analysten rechnen daher mit weiterer intensiver Lobbyarbeit der UBS.

Werbung

Gestützt wurde der SMI vom Schwergewicht Novartis, dessen Kurs um 1 Prozent stieg. Nestle schlossen kaum verändert. Roche (-0,3%) profitierten nicht von ermutigenden Daten einer Phase-3-Studie. Das Mittel Sefaxersen zeigte in der Studie eine positive Wirkung bei einer spezifischen Nierenerkrankung.

Bei den am Dienstag gut gelaufenen Aktien des Bausektors nahmen Anleger Gewinne mit. Sika verbilligten sich um 2,1 Prozent, Amrize um 1,3, Holcim um 0,5 und Geberit um 1,1 Prozent.

In der zweiten Reihe verloren Docmorris 5,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Klage der Wettbewerbszentrale in Deutschland gegen die Online-Apotheke der Drogeriekette DM, mit der sich das Landgericht Karlsruhe seit dem heutigen Mittwoch befasst. Der vorsitzende Richter habe jedoch direkt betont, dass es sich um einen "hart umkämpften Markt" und das "ganze Geschäftsmodell" drehe. Ein Urteil wird erst für Dezember erwartet.

Werbung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:36 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.