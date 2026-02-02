DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.610 -1,5%Bitcoin59.728 -3,2%Euro1,1537 -0,2%Öl108,1 +4,7%Gold4.393 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Equal Weight von Barclays Capital für Henkel vz-Aktie Equal Weight von Barclays Capital für Henkel vz-Aktie
Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

Aktien Schweiz kommen nach Gewinnserie etwas zurück

26.03.26 17:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
64,64 CHF -2,40 CHF -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
176,00 CHF 2,10 CHF 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
494,20 CHF 8,60 CHF 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
76,20 CHF -0,58 CHF -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
119,52 CHF -0,10 CHF -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
321,00 CHF -1,40 CHF -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
129,95 CHF -3,45 CHF -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einer dreitägigen Gewinnserie ist der Leitindex der Schweizer Börse am Donnerstag leicht zurückgekommen. Wie auch an den anderen Aktienmärkten war die weitere Entwicklung im Nahen Osten das Hauptthema, insbesondere im Hinblick auf die Ölpreise. Diese stiegen am Berichtstag wieder deutlich, nachdem Iran laut Staatsmedien damit droht, neben der Straße von Hormus eine weitere wichtige Wasserpassage zu blockieren. Das schürte Inflations- und Wachstumssorgen.

Wer­bung

Derweil ging das Rätselraten weiter, welche Seite der Kriegsparteien USA und Iran welche Vorschläge zur Deeskalation der Lage gemacht hat und wer tatsächlich mit wem spricht. Zugleich ebben die Warnungen aus den USA vor noch härteren Angriffen nicht ab, sollte Iran nicht einlenken.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 12.642 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,90 (Mittwoch: 25,48) Millionen Aktien.

Dass sich der SMI dennoch seit Wochenbeginn vergleichsweise gut schlug und am Donnerstag anders als andere Börsenindizes auch nur leicht nachgab, dürfte seinem defensiven Charakter geschuldet sein. In dem Index sind Aktien von eher weniger konjunkturzyklischen Unternehmen schwer gewichtet, beispielsweise Nestle, Novartis und Roche. Nestle gaben um 0,8, Novartis um 0,1 Prozent nach, Roche verteuerten sich um 0,3 Prozent.

Wer­bung

Tagessieger im SMI waren nachrichtenlos Lonza mit einem Plus von 1,8 Prozent. Kühne+Nagel stiegen um 1,2 Prozent, gestützt von einem höheren Kursziel der Analysten von Goldman Sachs. Kurzfristig profitiere das Unternehmen von steigenden Luftfrachtraten zwischen Asien und Europa, die durch Kapazitätsengpässe getrieben würden, so die Begründung.

Am Ende im SMI lagen mit ABB (-3,6%), Sika (-2,6%) und UBS (-2,1%) Aktien zyklischer Unternehmen. Bei Sika drückte zusätzlich der am Berichtstag vorgenommene Dividendenabschlag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 12:42 ET (16:42 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung