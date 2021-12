Aktien Schweiz konsolidieren nach Rally

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstag den zweiten Tag in Folge besser gelaufen als die übrigen Börsen in Europa. Allerdings reichte es nach dem Allzeithoch des Vortages im Verlauf nur noch zu ganz moderaten Aufschlägen. Händler sprachen von einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne nach einer dreitägigen Rally. Mit Blick auf die US-Verbraucherpreise am Freitag sei die Kauflaune deutlich gedämpft ausgefallen. Angesichts der Verschiebung des US-Notenbankfokus weg vom Arbeitsmarkt und hin zu den Inflationsgefahren hätten die Preisdaten aus Marktsicht an Bedeutung gewonnen, hieß es im Handel. Eine Beschleunigung des geldpolitischen Straffungskurses dürfte die Aktienmärkte belasten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 12.608 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 27,06 (zuvor: 33,81) Millionen Aktien. Die schwergewichteten Pharmatitel Novartis (-0,2%) und Roche (+0,3%) zeigten sich wie der Gesamtmarkt wenig verändert. Der Novartis-CEO hat keine Eile, das Geld aus dem Verkauf des Roche-Anteils auszugeben. "Wir haben die Möglichkeit, mit Bedacht vorzugehen", sagte Vasant Narasimhan im Interview mit Barron's. Novartis meldete darüber hinaus positive Studienergebnisse. Lonza (+1,7%) profitierten von der aktuellen Omikron-Diskussion. Der Konzern kooperiert mit dem US-Pharmakonzern Moderna bei der Corona-Impfstoffherstellung. Schlusslicht Holcim (-1,6%) knüpfte an die schwache Kursentwicklung seit Sommer an.

Unter den Nebenwerten gerieten Zur Rose 4,2 Prozent unter Druck. Die Versandapotheke hatte eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Der Abschlag der neuen Stücke von knapp 12 Prozent war nach Einschätzung der Citigroup etwas größer ausgefallen als erwartet. Für Baader Helvea ist die Kapitalerhöhung unerwartet gekommen. Gleichwohl schloss der Wert deutlich über Tagestief.

Poenina (+2,3%) legte Untersuchungsergebnisse zum früheren CEO vor. Temenos zogen nach einer Hochstufung durch JP Morgan um 1,3 Prozent an, auch zu SoftwareOne (+1,8%) äußerten sich die Analysten positiv und bestätigten die Einstufung "Overweight" - wenn auch bei leicht gesenktem Kursziel. TX Group (+6,5%) erfreute die Aktionäre mit einer Sonderdividende über drei Jahre.

December 09, 2021 11:51 ET (16:51 GMT)