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Aktien Schweiz legen deutlich zu - Index-Schwergewichte treiben SMI an

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Richemont
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Swatch (I)
188.80 EUR 2.15 EUR 1.15 %
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DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Angetrieben wurde der Markt von den teils kräftigen Kursgewinnen der drei Index-Schwergewichte. So stiegen Roche um 5,0 Prozent nach einer positiven Studie zu einem Lungenkrebs-Mittel. Novartis erholten sich im Sog um 1,7 Prozent. Von "ausgeprägten Fluchtbewegungen" an Europas Börsen sprachen Händler. "Angesichts der zunehmenden Inflationsangst und dem gleichzeitigen Rückzug aus zinsempfindlichen Themen wie Technologie bleiben nur noch Sektoren, die inflationsresistent sind und konstante Erträge abliefern können", sagte ein Fondsmanager. Gesucht war vor diesem Hintergrund neben dem Pharma- auch der Lebensmittel-Sektor. Hier erhöhten sich Nestle um 2,1 Prozent.

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Der europäische Technologie-Sektor wurde dagegen von Sicherheitswarnungen bezüglich Künstlicher Intelligenz (KI) belastet. Aus diesem Grund verschiebt OpenAI auch seinen Gang auf das Börsenparkett. Die Chefs von Anthropic, OpenAI und SpaceX hätten alle zu einer Verlangsamung der Entwicklung von KI-Modellen aufgerufen, was eine "höchst ungewöhnliche einheitliche Botschaft" sei, sagte Kathleen Brooks von XTB. Der Aufruf könnte ein Ende der Hyperskalierung signalisieren, was massive Auswirkungen auf die Finanzmärkte hätte.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.879 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index bereits bei 13.999 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,59 (zuvor: 17,99) Millionen Aktien.

Etwas eingebremst wurde der Markt vom weiteren Anstieg der Ölpreise - Brent notierte knapp über der Marke von 108 Dollar je Barrel. Hintergrund war, dass der Oman ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten über die Zukunft der Straße von Hormus verschoben hat, nachdem es nicht gelungen ist, einen Konsens über die Verwaltung der strategisch wichtigen Wasserstraße zu erzielen. Dazu kam, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen offenbar die Meerenge Bab al-Mandab kontrollieren, die ebenfalls für den Welthandel von großer Bedeutung ist. Außerdem hat Saudi-Arabien eine wichtige Ölpipeline, mit der die Straße von Hormus umgangen wird, nach Angriffen vorerst stillgelegt.

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Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte zudem im Verlauf erstmals seit Oktober 2023 über das Niveau von 5 Prozent, fiel im Anschluss aber wieder unter diese Marke zurück.

Unter Druck standen dagegen die Aktien aus dem Luxusgüter-Sektor. Hier verloren Richemont 1,1 Prozent, und für die Swatch-Aktie ging es um 2,5 Prozent nach unten. Europäischen Luxusgüterunternehmen könnte ein schwieriges Quartal bevorstehen, so die Analysten von Jefferies. "Die sich herausbildenden Konsenserwartungen für das Quartal im Luxusgüterbereich erweisen sich in diesem dritten Quartal als ein besonders schmerzhafter Prozess", hieß es. Sorgen über eine nachlassende China-Nachfrage und ein eingeschränkter Zugang zu den Reise-Knotenpunkten im Nahen Osten gehörten zu den Herausforderungen, die die Branche weiterhin belasteten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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